Fantazi PL - Sedmo kolo, opet petak, namesti ekipu, pa se onda kladi!

Fantazi sezona se zahuktava, na programu je sedmo kolo, odmah i podsećanje, danas namestite ekipu, kolo će otvoriti Vulvsi i Kristal Palas večeras od 21:00.Neke ekipe su se već odvojile u našoj ligi koja je najveća u Srbiji, a kao dodatak sa kladionicom admiralbet.rs imate priliku i da se kladite na margine igrača , tokom danas imaćemo dosta predloga.Ali, hajde ono prvo, šta bismo vam savetovali ovog vikenda.Ako i dalje tražite golmana, jeftin je MekKarti (4.5) iz Sejntsa. Sada, možda je čudno da savetujemo čuvara mreže koji brani u timu sa toliko primljenih golova, ali on je sačuvao mrežu tri puta u šest utakmica. Plus, igra protiv Vile koja je stala, u narednim kolima čekaju Njukasl, idu Vulvsima, sve to su timovi koji su poznati po odbrani, ne i napadu.U odbrani je popularan Maks Kilman (4.2). Ovaj igrač Vulvsa je sjajan, iskoristio je šansu, a igra za tim koji je veoma tvrd i veliki je sakupljač bodova, ima ih već 23. Vulvsi večeras čekaju Palas, idu Lesteru, dočekuju "Sejntse", ovo je možda prilika da uhvatite poslednji voz za ovo momka koji je rođen u Engleskoj, ali su mu roditelji Rus, odnosno Ukrajinka i igrao je mali fudbal za reprezentaciju Engleske.Ako niste uzeli Bena Čilvela (5.8) on će biti konstanta u Čelsiju, Palmijeri i Alonso čekaju januar da napuste klub, a bivši bek Atalante, Kastanj (5.8) se dobro snašao u Lesteru, Belgijanac je dao jedan gol, asistirao kod tri, iako su "Lisice" samo dva puta sačuvale mrežu.Vilfred Zaha (7.3) statistički igra svoju najbolju sezonu, dao je pet golova ima asistenciju, samo dva boda manje od Salaha u fantazi renkingu. Izgleda da je proigrao posle ne baš impresivne sezone, a Palasov raspored pokazuje da bi mogao da donese dosta poena u narednim mečevima...Pep Gvardiola je ispunio obećanje, Fil Foden (6.6) dobija šansu, trebalo bi da bude u timu protiv Šefilda, on odlično koristi i minute sa klupe. I Marez (8.4) bi mogao da da pun doprinos, sada kada je Aguero povređen i kada će Sterling (11.6) na lažnu devetku.Što se jeftinijih napadača time, Kalum Robinson (5.5) je do sada napravio 22 poena, solidan rezultat, njegov tim igra defanzivno, ali je on svetlo na kraju tunela.Više vam nećemo otkrivati, što se klađenja tiče, pratite tokom vikenda, imamo sjajne predloge kao i prošle nedelje.Margine možete da nađete ovde ...