Fantazi PL - Saveti za ovu nedelju!

Nakon što je utakmica između Aston Vile i Njukasla, u ovom kolu na programu su devet mečeva, u petak se neće igrati, dakle, imate vremena do subote u podne da namestite tim.Imamo nekoliko saveta kao i svake nedelje, doduše, većinu igrača smo ispucali, teško ćete sada naći ozbiljnu vrednost, ali ima da se probere.Ako i dalje imate problem sa golmanima, možda je prilika da probate sa Semom Džonstonom (4.5) iz VBA koji je doneo 41 poen, a mnogo je jeftiniji od vodećih golmana. Da li je on rešenje za duži period?Situacija je ovakva, VBA igra protiv Palasa, pa ide u Njukasl, to su prilike da ostanu nesavladani, ali ih zatim čeka gostovanje Sitiju. Ipak, ni sledeći rival Vila nije bauk, VBA prima malo golova, ali još manje daje i to je problem. Videćemo da li će nastaviti u tom stilu.U defanzivi Van Anholt (5.4) se namećem on je bio omiljen pre par godina, defanzivac Palasa bi mogao da donese više poena u narednom periodu, ali je problem što do praznika tim igra sa Liverpulom i Totenhemom kod kuće, mada su ostali rivali dobro...Džoni Evans (5.5) je možda jedno od rešenja, igraju protiv Šefilda, Brajtona, Evertona, to je već šansa da sakupe bodove, ali nisu u formi, pokazala su to poslednja dva meča.U veznom redu, osim oni najboljih (oslobodite se Obamejanga ako niste), Vard-Prous (6.1) je sada već skuplji, ali Pedro Neto (5.6) je dobar potez, ako imate novca. Mada, Vulvsi idu Liverpulu i Čelsiju naredna tri kola, što ne mora ništa da znači, bolje igraju protiv jačih timova.U napadu, iskreno nemamo neku posebnu ideju, eventualno Kris Vud (6.2) iz Barnlija, ali oni tako retko daju golove i imaju Everton kod kuće, pa Arsenal i Vilu u gostima, teško je očekivati od Novozelanđanina nešto posebno....Možda Dani Velbek (5.5) iz Brajtona, čekaju Sejntse, idu Lesteru i Fulamu, pa im dolazi Šefild, ima asistenciju i gol u poslednja dva meča, možda je to najava dobre forme.I to bi bilo to, ostalo ćete sami, a kao i obično, čeka nas fantazi klađenje gde takođe imamo vremena da tokom dana podelimo neke savete, prošle nedelje smo izdvojili dva koja su prošla...