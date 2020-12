Fantazi PL - Požurite spavalice, uskoro počinje...

Kolo je završeno u četvrtak Junajtedovim preokretom u Šefildu, nova runda zakazana je za danas, namestite timove čim budete pročitali ovaj tekst, počinje u 13.30 gostovanjem Liverpula protiv Kristal Palasa.Nemamo puno vremena, Englezi ulaze u praznično ludilo, proveravali smo timove, kao i igrače koj bi bi mogli da izostanu.Kada je golman u pitanju, nemamo ništa novo da vam kažemo, Martinez je na 4.9, raste mu cena, golman Vile posle VBA, ima Pals, a onda Čelsi, Junajted, Totenhem, težak raspored, nije možda sada vreme da ga uzmete. Nik Pout (5.4) je sakupio najviše poena, ali je skup, Ramsdejl (4.7) iz Šefilda je primio dosta golova, ali sada "Blejdsi" igtaju sa slabijim rivalima. Moćda je to prilika da pokupite i njihovo štopera Bašama (4.7) kao dobru opciju, jeftinog igrača za naredni period.Tarik Lampti (4.8) je spreman, Brajton igra sa Šefildom, to će biti tvrdo, da onda idu Vest Hemu dolaze im Arsenal i Vulvsi...Mi već dugo imamo Risa Džejmsa (5.3), porasla mu je cena, sakupio je već 54 poena, Čelsi igra tvrdo, pa su njihovi defanzivci, Zuma (5.8) i Čilvel (6.2) na ceni...U veznom redu nemamo šta posebno da vam kažemo, ako ste nas poslušali i uzeli Neta (5.8) iz Vulvsa doneo je veliki broj poena. Porasla je cena i Klihu (5.5) iz Lidsa, Sucek (5.00) iz Vest Hema je jeftina kupovina, Čelsi, Brajton, Sautempton i Everton su im rivali u naredna četiri kola.Što se napada tiče, ono što je dobro, već mu je porasla cena, videćemo hoće li Alardajs protresti VBA, u tom slučaju Kalum-Robins (5.5) dolazi u obzir, ali Big Sem je defanzivac. Mitrović (5.5) je na silaznoj putanji, pada mu cena, Velbek (5.5) bi možda mogao da posluži par kola...Sve u svemu, čuvajte one najbolje, upozorićemo vas ako bude nekih promena, De Brujne (11.9) igra, vratiće se odlični Kastanj (5.7) za Lester, Kavani (7.9) se oporavio, nema i dalje Rodrigeza (7.7) i Alana (5.3) u Evertonu...Kao i obično, klađenje na fantazi PL, na sajtu admiralbet.rs.