Fantazi PL - Počinje u petak, imamo par saveta...

Moramo da poranimo, i mi i vi, novo kolo Fantazija kreće u petak uveče, pa čisto da ne zaboravite da danas popodne namestite tim.Kolo će otvoriti Kristal Palas i Njukasl, derbi je u nedelju između Čelsija i Totenhema, Liverpul će u subotu pre ručka u Brajton, Sitijevi igrači biće popularni, "Građani" moraju da se vade, čekaju Barnli.Videćemo i sudar Anćelotija i Bijelse, ali i čvrste Vulvse na "Emirejtsu" protiv Arsenala koji je u krizi.Šta imamo za vas?Prvo golmani.Mi i dalje ostaje na Patrisiju (5.5), ali sada je kasno da ga uzmete. Ako menjate golmana, popularan je Sam Džonston (4.5) iz VBA, a skuplja varijanta je Karl Darlov (5.00) iz Njukasla. Nik Poup (5.4) iz Barnlija je povređen, ali u svakom slučaju izbegnite ga, pre ili kasnije Siti će svoje muke nekome naplatiti.U defanzivi nemamo mnogo novih rešenja, već smo predlagali i Kilmana (4.3) jeftinu opciju iz Vulvsa, a i saigrač Ait Nuri (5.0) bi trebalo da bude izvor poena u narednom periodu. Džejm Džastin (4.8) iz Lestera je već stara priča. VBA igra naredna tri meča protiv timova koji ne daju mnogo golova, od toga dva kod kuće, pa mnogi insistiraju na njihovi igračima, recimo Konoru Taunsendu (4.5) koji baš nije blistao do sada....Vezni red je uvek najzanimljiviji, kao i obično, da ponovimo, nismo tu da vam savetuje da uzmete najbolje, to i sami znate, nego da vidimo da li možemo da iskopamo nekoga ko donosi bodove.Recimo Rajan Harison (5.5) iz Lidsa je već doneo 32 poena, Boven (6.3) iz Vest Hema je sada već dosta skuplju. Ako vam treba jeftinije, Eze (5.8) iz Kristal Palasa bi mogao da se isplati u par nedelja jer oni u naredna četiri kola, sem Totenhema nemaju baš teške rivale, mada ni to ništa ne mora da znači.U napadu je najteže, pretpostavljamo da imate neku zvezdu, pa je drugu dvojicu teško naći. Mi se držimo Bamforda (5.9), promašio je par šansi protiv Arsenala i patriotski Mitrovića (5.7) kome pada cena. Ali, Fulam je očajan i još Srbin nije počeo prošlu utakmicu, ako se jurite negde za nagradu, nije baš da vam savetujemo da ga ostavite u timu.Ali, Mitar je doneo 29 poena, recimo više od mnogo skupljeg Ričarlisona (7.8) ili Ajua (5.7) u koga smo imali poverenje na startu, nije baš da smo srećni zbog toga. Možda je neka opcija Kalum Robinson (5.5), skuplja poene, ali nije standardan. A i "Begisi" su dali šest golova, nije baš da ćete se hleba najesti od njihovih napadača. Ako možete da priuštite, Miču Bačuaji (5.8) je igrao četiri od poslednjih pet mečeva, ali mu je učinak očajan.Votkins (6.1) iz Vile je rudnik za poene, ali svi očekuju da će stati. Doduše, brojevi lažu, on je 33 poena osvojio u dva meča.Če Adams (5.9) je standardan, igra odlično u poslednje vreme, čeka ga Junajted, Brajton, Šefild, to bi recimo bilo dobro ulaganje, ako imate prostora.