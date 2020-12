Fantazi PL - Novi saveti, zahuktava se!

Nema puno vremena, događaji se smenjuju kao na traci, več večeras počinje novo kolo PL, namestite fantazi timove do popodneva, 12. rundu će otvoriti Lids i Vest Hem u Jorkširu. Centralni meč je derbi Mančestera, Liverpul je veliki favorit protiv Fulama, Totenhem koji deli prvu poziciju će ponovo igrati londonski derbi, ovvoga puta protiv Kristal Palasa.



Mnogi očekuju da će Arsenal i Lester dobili mečeve kod kuće protiv Barnlija, odnosno Brajtona...



Šta ćemo za fantazi?



Imamo par predloga za golmane, ako niste iskoristili prošle nedelje, Karl Darlou (5.00) je popularan izbor, Njukasl igra sa VBA, ako gosti izgube kraj je za Slavena Bilića. Posle toga idu Fulamu, ali zatim čekaju Liverpul, pa posle idu Arsenalu. Doduše, teško primaju golove, teško ih daju, golman "Svraka" nije preskup, ali može da donese solidan broj bodova.



Ista cena je Lenoa (5.00), golmana Arsenala, čiji tim sledeća dva meča igra kod kuće, sa Barnlijem i Sautemptonom, pa gostuju Evertonu pred londonskog derbija sa Čelsijem.



Od defanzivaca, ako vam je ispod radara promaka Ris Džejms (5.3) napravio je 52 poena, dok je Vestergard (4.8) iz Sautemptona takođe doneo dosta bodova. Ali, tim igračima cena ne skače, jer se očekuje da padnu. Razmislite možda o Alijoskom (4.4) iz Lidsa, ako vam treba baš jeftin odbrambeni igrač.



U veznom redu je teško sada naći pravu vrednost, oni najbolji su se izdvojili, Boven (6.3) iz Vest Hema je sada skup, porasla je cena Podenseu (5.4) iz Vulvsa, a od onih koji bi mogli da budu bolji nego do sada, Saka (5.2) iz Arsenala je zanimljiv, kao i Neto 5.7 iz Vulverhemptona, mada "VUkovi" u narednih pet kola igraju i sa Junajtedom i sa Čelsijem i sa Totenhemom, iako u principu bolje igraju protiv jačih timova.



Za napad, ako niste do sada izabrali, predlagali smo vam Bamforda (6.00) dok nije počeo da puni, Ingsa (8.3) sada je preskup, Žiru (6.7) je doneo samo 11 poena jer ne igra, ali bi Lampard mogao da mu pruži šansu tokom praznika kada je raspored prepun. Sve u svemu, sa napadačima je najteže, prošle nedelje smo uzeli Velbeka (5.5), odužio se sa šest poena, Brajton nakon gostovanja Lesteru ima bolji raspored, pa je to možda šansa...