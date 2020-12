Fantazi PL - Ne zaboravite, tim do 14:30!

Nema puno vremena, novo PL kolo počinje već danas, na programu su tri utakmice, igra se od večeras do srede, pa ne zaboravite da namestite tim. Neki treneri će odmarati igrače, treba biti pažljiv, naravno da većina krije karte, pa je zbog toga ovo period sezone kada možete mnogo da dobijete, ali i izgubite.



Što se golmana tiče, Aleks MekKarti (4.7) iz Sautemptona je jako popularan, sačuvao je mrežu protiv Fulama, pa donosi više nego neki vredniji golmani, u proseku za ovaj novac, čuvar mreže "Sejntsa" vam donosi 13.2 poena po meču.



Žoao Kanselo (5.6) je izborio mesto u timu, Voker je van zbog Kovida, Portugalac je jedini izbor, Siti je primio samo jedan gol u poslednjih nekoliko kola, plus Everton je i dalje bez Ričarlisona i Rodrigeza.



Stjuart Dalas (4.7) je dobra opcija. Lids je sačuvao mrežu, a Bijelsa i nema neko rešenje pa će Severni Irac morati da igra i u ovom kolu, nema odmora, tek nešto više od 48 sati Lids ide kod Alardajsovog VBA.



Džek Griliš (7.8) je već etabliran u veznom redu, ali na duže staze može da donese više od nekih skupljih igrača recimo Obamejanga (11.4), Mareza (8.2), pa i Rašforda (9.5).



Savetovali smo prošle nedelje Pedra Neta (5.9), ako ste ga uzeli, doneo je dosta poena i on je igrač koga bi trebalo da imate u timu. Susek (5.1) još jedan naš relativno jeftin pik je dao gol za Vest Hem u prošlom kolu.



U napadu, sve manje ideja, Votkins 6.1 je stao, Kris Vud (6.2) liči na jedinog tipa koji može da postigne gol u Barnliju, Če Adams (6.1) bi mogao opet da profitira od povrede Ingsa (8.3), ali to smo mislili i za vikend.



U svakom slučaju, budite pametni, poslednji trenutak da namestite tim je 14.30.