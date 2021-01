Fantazi PL - Namesti ekipu i kladi se!

Nova godina, novo kolo PL.Već u petak na programu su dve utakmice, kolo će biti završeno do sutra uveče, a onda nas čekaju novi odloženi mečevi, iako je pauza devet dana.Šta odabrati?Što se tiče golmana, možda nije loše da se prikačite na Arsenalov voz, Bernd Leno (4.9) je nesavladan par utakmica, a sledi meč sa VBA, pa onda Palasom, mogao bi da nastavi niz.Možda je i Nik Poup (5.4) rešenje za duži period, ali je skup, videćemo hoće li nastaviti da brani na visokom nivou, Barnli prima malo golova, igraju sa Fulamom, ali onda i zaostali meč 1. kola protiv Junajteda, da bi zatim gostovali Vest Hema.U odbrani, Rob Holding (4.4) je jeftino rešenje, ali ga opet vezujete za sudbinu Arsenala, a on nije igrač koji će mnogo dati u napadu. Dajer (5.00) nam promiče ispod radara iako je najefikasniji igrač iz odbrane Totenhema.U veznom redu, Bukajo Saka (5.2) igra sve bolje, a već smo vam savetovali Neta (6.00) iz Vulvsa, njegova cena raste, dok Zaha (7.4) igra bolje nego prošle godine, dao je osam golova.U napadu, možda Kris Vud (6.2) iz Barnlija, izgleda da on jedino može da postigne gol za tim Šona Dajša, ili da probate sa Nketijom (5.5) kao trećim špicem, doneo je do sada 25 poena.I to je to, namestite ekipu do 17:30, što se klađenja na fantazi tiče, danas je popularan Bruno Fernande š na margini 6.5, mada granica nije mala, često ga uzimaju kao kapitena.Klađenje na fantazi ćemo sutra detaljnije, u svakom slučaju na admiralbet.rs, imate već sve kvote i možete da se odlučite.