Fantazi PL klađenje - "Minusi" na Nemce?

Vanredno kolo, odluči smo da naše predloge za klađenje na margine igrača podelimo na dane, jednostavno, tako je bolje, pošto kako smo i rekli, dosta trenera će kombinovati, probati da podeli minutažu za sredinu nedelje i vikend, jer počinje serija mečeva tokom "prazničnog ludila".





Kao i obično opklade, i to široke ponude možete naći na admiralbet.rs.





Danas su na programu dva meča, Ćelsi gostuje Vulvsima koji imaju dosta problema nakon frakture lobanje Raula Himeneza, dok je Siti nakon blede partije u derbiju grada veliki favorit protiv VBA.







Timo Verner 5.5 - Vulvsi bolje deluju protiv jačih timova, u sadašnjoj situaciji lakše je braniti se, svakako da Nemcu neće biti lako. Čelsi u okolinu Birmingema stiže nakon poraza od Evertona koji je poljuljao samopouzdanje, Verner je u poslednja tri meča bio ispod margine 5.5 pa je jasno zbog čega ne treba očekivati ništa spektakularno-







Kai Haverc 5.5 - Što važi za jednog, u većoj meri važi za drugog Nemca. Iako Lampard kaže da je u pitanju neverovatan talenat koji će eskplodirati, on ne deluje kao čovek koji vredi 100 miliona evra. Jasno, mlad je u pitanju je privikavanje, ali ništa nas u njegovim partijama ne navodi na to da diže formu. On je probio granicu samo dva puta u 10 mečeva koliko je igrao...







Kevin De Brujne 7.5 - Savetovali smo minus u prethodnom mečum ostao je na tri poena. Ali, Siti bi mogao da se raspuca protiv lošeg VBA, u pobedama nad Fulamom i Barnlijem, lako je prešao granicu. Ai samo tri puta u 11 mečeva je otišao u plus. Nekako nam se čini da ne treba dirati ovu opkladi.







Rahim Sterling 7.5 - Kao i kod De Brujnea, previše je, treba da postigne ili dva gola, ili asistenciju i gol. Možda Siti napuni "Begise", ali svejedno vrlo je teško rizikovati na ovako visoku marginu. Sterling je samo tri puta od 11 mečeva probio ovu granicu, teško je baš verovati mu, kao i čitav tim igra slabije od očekivanog.



Mi bismo večeras probali oba Nemca, Haverca i Vernera na minus, kvote su 1.55 i 1.4, a dodali bismo od drugih igračai eventualno Gabrijela Žesusa na +5.5, kvota je 1.70.





Kladite se na admiralbet.rs.