Fantazi PL - Kako izabrati golmane? Ovo su naši predlozi!

Dakle još jednom, kod je, priključite se ligi sportske.net PL fantazi. Ovde bi u principu trebalo da bude najkreativniji, razlog je jednostavan, najčešče golmani najboljih timova donose manje bodova nego čuvari mreže iz slabijih ekipa.Primer?Ederson i Alison, Brazilci iz Sitija i Liverpula nisu bili među prvih desetak po osvojenim bodovima u prošloj sezoni.Kada birate golmana, ova početna cena nije najvažnija, biće iznenađenja, generalno, ne bi trebalo da trošite na najplaćenije i jedna od teorija kaže da je bitno da odredite startnog golmana i rezervu koja malo košta, ali se očekuje da brani u svom klubu tokom sezone.Jasno je i da to nije lako, jer oni koji su, makar na startu, projektovani da budu prvi golmani svojih ekipa koštaju više.Neće biti teško, kada je izbor za večinu u pitanju, Nik Poup će sa 5.5 biti najtraženiji golman, osim što je odličan čuvar mreže, Barnli neće menjati ćud, tim koji igra defanziva, čvrst fudbal, prima malo golova, engleski reprezentativac je bio mašina za poene, često je ostajao nesavladan i osvojio je za golmana neverovatnih 170 poena prošle godine.Ako se sećate, prošlog leta smo predložili Ruija Patrisija iz Vulvsa, 5.5, vredi isto kao Poup, "Vukovi" su takođe tim koji igra tvrdo na malo golova, a Patrisio je u drugom delu sezone od poslednjih 14 mečeva, 9 puta sačuvao svoju mrežu. I ove godine će biti popularan izbor.Ne zna se ko će braniti za Arsenal, Leno vredi 5.00, Emilijano Martinez koji ga je sjajno zamenio 4.5, mada rekosmo, ovde je pitanje ko će biti prvi golman.Kako da odaberete rezervu?Rekli smo, potrebno je da to bude golman koji će braniti, teško je naći u ligi takvog, a da je baš jeftin, Tom Hiton 4.5 iz Vile je posle odlaska Pepea Rejne, ako se oporavi brzo, opcija, jer tim iz Birmingema nema boljeg golmana.Kada pogledate bodove iz prošle sezone, jasno je da Met Rajan iz Brajtona, 4.5, predstavlja popularan izbor jer je ostvario 135 poena prošle godine. Tu je i Aleks MekKarti iz Sautemptona, takođe jeftin, braniće, ali su "Sejntsi" tim koji je primio 60 golova prošle sezone, iako su završili u sredini tabele. Australijanac je tokom sezone samo sedam puta sačuvao mrežu.To bi bilo to za danas, u utorak pričamo o defanzivcima, ponovimo još jednom sportske.net imaju najviše fantazi igrača na ovim prostorima, pa je vreme da se priključite i da igramo zajedno.