Fantazi PL - Kako bez Salaha?

Vraćamo se, dve nedelje su prošle, za nekog brže, drugog sportije, ali najvažnije da je pauza završena.Idemo dalje, na programu je deveto kolo šampionata, videćemo kako će se stvari odvijati, na koje je fudbalere delovala negativno reprezentativna akcija, obično se kaže da se čuvate Južnoamerikanaca koji su prevalili dug put, neke će menadžeri i poštedeti.Mohamed Salah (12.3) je skupo platio venčanje brata u Kairu, neće ga zbog korone biti u timu, oni koji imaju sjajnog fudbalera Liverpula moraće da izaberu i novog kapitena, da odmore ili prodaju Salaha. Za tu sumu možete da uzmete bilo koga, tu vam nije potreban savet, ali za kapitena jeste. Možda nije loša ideja da probate sa Brunom Fernandešom (10.6) ako ga imate u timu, Junajted igra protiv VBA, čini se da bi mogli do prve pobede kod kuće. Ako nemate Salaha, a imate Žotu (6.5) to je dobra vest, ali samo za ovu nedelju.Da krenemo od golmana.Fabijanski (5.00) je osvojio najviše poena, mi se držimo Rui Patrisija (5.5), popularan je Aleks MekKarti (4.5) golman Sautemptona, oni igraju ofanzivno, ima dosta posla, ali je stigao do 33 poena. Martinez (4.8) iz Aston Vile je stara priča, a ko traži jeftinijeg golmana poslužiće Guaita (4.5) iz Kristal Palasa.U odbrani, videćemo hoćete li se ubaciti u voz za Arona Kresvela (5.1) mada očekujemo pad u formi, Čilvel (6.00) je sada porastao, odličan je Vestergard (4.7) iz Sautemptona.Ako tražite iznenađenje, možda da probate sa Kufalom (4.5) iz Vest Hema.U veznom redu, Zijeh (8.2) je recimo dobra kupovina, ako ćete se osloboditi nekog skupljeg, naš obožavani Son (9.2) igra težak meč protiv Sitija, ali zato MekGin (5.5) iz Vile, deluje dobro, videli smo ga u Beogradu, na žalost.Obamejanga (11.7) smo se oslobodili, savetujemo i vama, daleko je od forme, imao je prave putešestvije u Africi, ima boljih igrača, recimo pomenuti Bruno Fernandeš koji je mozak Junajteda, a značajno je jeftiniji ili Rašford (9.5).U napadu imate proverene igrače, teško je naći neku vrednost ako već niste uzeli Bamforda (6.1) ili Votkinsa iz Vile koji vredi isto toliko. Kalverta-Luina (7.8) ove nedelje guraju kao kapitena, Everton gostuje slabom Fulamu. Verner (9.4) je rešenje, ali samo ako nemate neku veliku zvezdu u napadu, čitaj Harija Kejna (10.7). Videćemo koliko će kapiten Engleske moći u derbiju protiv Sitija.To je što se tiče tima, sa druge strane, slede i saveti kada je u pitanju klađenje na igrače, koje imate na admiralbet.rs.