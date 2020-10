Fantazi PL - Glavna vest, tim morate da namestite danas, ovo su saveti...

Nastavljamo našu plovidbu, šest kolo PL fantazi lige, ne zaboravite, počinje u petak uveče duelom između Vile i Lidsa, morate danas da namestite tim, da izvršite transfere.Kao i obično krećemo od golmana, ako niste, a razmišljate o promeni golmana, možda je pravo vreme da uzmete Metjua Rajana (4.5) golmana Brajtona. On bi trebalo da popravi formu u narednim mečevima, tačnije, njegov tim u dva od naredna tri meča čeka timove koji teško daju golove, u pitanju su VBA i Barnli, istina da imaju gostovanje Totenhemu, ali možete da ga uparite sa nekim golmanom slične cene, recimo sjajnim Martinezom (4.8) iz Aston Vile, i da uštedite par stotina hiljada, imate dva dobra golmana.U odbrani, jasno većina ima Robertsona (7.1) iz Liverpula, pre gostovanja Sitiju, šampion ima dva meča kod kuće, videćemo šta će biti bez Van Dajka, Škot i Aleksander-Arnold (7.5), drugi bek Redsa bi mogli da donesu dosta poena.Obratite pažnju na Saisa (5.2) iz Vulvsa koji igra sjajno, rudnik je poena. Iskusni Kresvel (5.0) je takođe odlična opcija, Reguljon (5.5) bi trebalo da se ustali u timu.Kod veznih igrača Salaha (12.3) i Manea (12.00) imate, tačnije jednog od njih, za to vam nije potreban savet. Ali, obratite pažnju na Ademolu Lokmana (5.00) iz Fulama, Barklija (6.00) koji igra sve bolje u Aston Vili, Trosarda (6.00) iz Brajtona koga smo već pominjali.Kod napadača nema novo, mi smo vratili Mitrovića (5.9), nemojte da vam ispod radara prolazi Mopaj (6.6) iz Brajtona, mada je sad već preskup u odnosu kada smo ga prvo predložili. One najbolje znate i sami, neki outside pikovi su Votkins (6.00) iz Vile, ako vam treba skuplji napadač, Raul Himenez (8.5) bi mogao da uđe u seriju, Žoelinton (5.8) iz Njukasla je igrač kome pada cena, ali mogao bi i on da proigra...Naravno, ovo nije sve, na admiralbet.rs možete da se kladite i na igrače...