Fantazi PL - Drugo kolo, pikovi o kojima razmišljamo...

Prvo kolo je za neke bilo sjajno, čak četvorica igrača u našoj sportske net fantazi ligi su imao 100+ poena, vodi FK Malina Ivanjica, 104 boda, strašni Salah mu je doneo 40, Vardi 13. Ko je imao Egipćanina kao kapitena, osvojio je 40 bodova, što je napravilo razliku.



I pratioci ekipe Vizija, Valenciennes pp+1, The game of Paunović su uhvatili maksimum fudbalera Liverpula, no tek je početak.



U drugom kolu, oni koji imaju fudbalere Junajteda poput Fernandeša 10.4, Rašforda 9.5 mogli bi da profitiraju, a kreće i Siti u ponedeljak uveče kod Vulvsa, nije teško izabrati ako imate novca.



Ali, šta je sa ostalima?



Ako želite da promenite golmana, možda je pravi trenutak za Mata Rajana iz Brajtona (4.5) koji protiv Čelsija nije mogao puno.



Što se defanzivaca tiče, sada je prilika da pokupite Džastina 4.5 iz Lestera koji je u prvom kolu doneo devet bodova, a Lukasa Dinja 6.00 iz Evertona smo posavetovali da uzmete već u najavi fantazi lige.



Zanimljiv je i novi igrač Njukasla Luis (4.5) bivši bek Noriča je doneo 7 poena, koliko i Van Dajk. Od ostalih, obratite pažnju na Lamptija iz Brajtona, košta 4.5, mladi igrač je protiv Čelsija bio jedan od bolji na terenu, a jeftin je.



Od vezista uz pomenute igrače Junajteda, možda bi trebalo obratiti pažnju na Rodrigeza iz Evertona, Kolumbijac je procenjen na 7.5 kod Anćelotija bi trebalo da bude glavni igrač. Leandro Trosard iz Brajtona (6.00) je takođe zanimljiv, a u napadu vam se i dalje nudi Bamford 5.6 iz Lidsa, Kalum Vilson je na 6.5, mada će Njukasl bez obzira na dobar start imati problem sa golovima kod kuće, dok smo prošle nedelje otkrili da je Kalvert-Luin pravi pik, doneo je osam bodova, ali mu je cena sada 7.1.



Srećno, kolo otvaraju Everton i WBA, ne zaboravite da namestite ekipu do 12:30 u subotu.





Još nije kasno da se uključite, uputstva možete da nađete ovde.