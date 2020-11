Fantazi PL - Da odradimo kolo, pa pauza!

Idemo na pauzu, ali pre toga još jedno kolo PL. Podsećamo još jednom, petak je 18:30, početak između Brajtona i Barnlija, a iste večeri Njukasl putuje na jug.Dakle danas popodne namestite tim, a mi smo tu da vam pomognemo sa savetima.Što se golmana tiče, Mendi (5.1) je popularan, njegovim dolaskom ali i zatezanjem odbrane, Čelsi deluje bolje. Uz njega, Fabijanski (5.0) iz Vest Hema je već sakupio 26 poena, plus "Čekićari" u naredna dva kola igraju sa Fulamon, gostuju Šefildu, to nisu timovi koji mnogo mogu da urade u ofanzivi. Zatim u London stiže Vila, pa je Poljak rešenje za duži period.Što se defanzive tiče, čini se da je već sada kasno da uzmete Bena Čilvela (5.9) cena mu raste, Ris Džejms (5.0) takođe je doneo već 31 poen, igrači Čelsija su popularni ovih dana.Poslednjih nedelja se prenose vesti da je Tarik Lampti (4.7) na meti većih klubova, defanzivac Brajtona igra odlično, sledeći rivali su Barnli i Vila u gostima, pred dolaska Liverpula.Zanimljiv je i Kresvel (5.1) iz Vest Hema koji je rudnik poena, a Reguljon (5.6) je velika uzdanica Murinja.Kada smo kod Vest Hema, Boven (6.3) vezista "Čekićara" takođe donosi mnogo poena, kao i saigrač Fornals (6.4), a čini se da je kasno za Griliša (7.4) koji je već sakupio 54 poena, ali je sada preskup.Vezista Vulvsa, Podense (5.5) posle odlaska Žote dobija priliku.U napadu, stvari su manje više poznate, Ings (8.5) je povređen, pa Če Adams (5.8) iz Sautemptona predstavlja alternativu, Bamforda (5.9) smo veće odavno predlagali, a Vilson (6.5) iz Njukasla je već prošao voz.Bilo kako bilo, nabacali smo vam igrače koje će retko ko uzeti, za one najbolje vam i nismo potrebni, uz fantazi tim, možete i da se kladite na fantazi igrače na kladionici admiralbet.rs