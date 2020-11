Fantazi klađenje, novo kolo, nova šansa, razmislite o ovim tipovima!

Ponovo smo izdvojili dvadesetak igrača i nekoliko saveta, da vam pomognemo što se tiče opklada. Novo kolo fantazija, nove opklade na admiralbet.rs Ponovo smo izdvojili dvadesetak igrača i nekoliko saveta, da vam pomognemo što se tiče opklada.







Aleksandar Mitrović



Od njega su svi digli ruke, a Fulam je tim koji već deluje kao da čeka novo ispadanje iz PL. Pitanje je da li će Mitar igrati, ali i ako bude u startnoj postavi, Lester kod kuće malo daje, ali i prima malo golova.







Dominik Kalvert - Luin



Staće ili neće, pitanje je sada. Stiže Lids koji igra tvrdi, Bijelsa je pokazao da ume da disciplinuje ekipu, pa iako Everton ume da napuni rivala, oba trenera će biti oprezna. Ne pipajte plus...







Hari Kejn



Koliko je samo radio za tim protiv Sitija, šta je izdržao, to se ne meri fantazi poenima. Pretpostavljamo da nas između Čelsija i Totenhema čeka klasičan derbi, strah od poraza kod oba rivala, ali sa Kejnom ne znate, po nama "Pevci" su bolja ekipa od "Plavaca". Pre bismo njega probali plus nego Sona.







Son Heung-min



Lik je kralj fantazija, dao je i gol prošlo kolo, može i da asistira, teško je prenebreći ga, ali na 6.5 nije lako ni odigrati plus. Da ipak pustimo da odmori jedne nedlje.







Džejmi Vardi



Granica 6.5, Fulam je loš, ali ni Lester ne blista kod kuće. Gosti će se zatvoriti, ako ih "Lisice" načnu možda Vardi bude centralna figura, ali ima boljih opklada.











Markus Rašford



Mi ćemo probati više. Jer, Sautempton je tim koji se neće braniti, mogli bismo da vidimo golove, moglo bi da bude prostora, kvota je odlična 2.65, isplati se rizikovati na engleskog reprezentativca.







Mohamed Salah



Povratak Hadija, posle korone, gostuju Brajtonu, očekuje se da posle šamara od Atalante, Liverpul podigne glavu, samo Salah bi mogao recimo da odigra poluvreme i da ga onda Klop sačuva, pa je rizično.











Sadio Mane



Ako vam je do igrača Liverpula, opet Mane, dobrih duh tima, on može sve, granica je 6.5, ali je i kvota veća, gol i asistencija bi Senegalca odveli do plusa, bolje Mane nego Salah, po nama.







Pjer Emerik Obamejang



Čini nam se, kako igra Gabonac, ali i Arsenal, da on jedino iz penala može da postigne gol, a možda i to ne bude dovoljno. Arsenal uopšte nije veliki favorit protiv "Vukova" i minus na Obamejanga je dobar izbor.







Rahim Sterling



Velika granica, ali i loš rival. Mnogi smatraju da će Siti razneti Barnli koji će verovatno biti i bez golmana Poupa, Sterling će igrati od početka, ali 1.75 nije dovoljno da rizikujemo.







Kevin De Brujne



Ovde je veća verovatnoća da probije granicu, ako ih napune, on će sigurno biti među asistentima, a možda i postigne gol. Plaši nas što generalno, rizik nije vredan kvote, samo 2.05, i ako igrate nemojte preterivati sa ulogom.







Raul Himenez



Ako da gol, probiće 4.5, mi smo skloni da verujemo da Vulvsi mogu makar do boda na "Emirejtsu", a da ne bi izgubili, verovatno će morati da savladaju golmana Lena. Zato Himenez nije loša opcija, kvota je 2.7 moglo bi da se proba.







Timo Verner



I ovde je granica manja, igra protiv Totenhema, on nije baš često bio sa druge, veće strane margine, pa ni ovde baš ne bismo rizikovali, Murinjo zna da se brani.



Naša dva predloga su dakle Obamejang minus i Rašford plus...



E sada, ovo je nekoliko predloga za manje poznate igrače bez objašnjenja



Plus 4.5 Žoelinton Njukasl Plus 6.5 Bruno Fernandeš Man Junajted Plus 5.5 Griliš Aston Vila



Minus 7.5 Marez Man Siti Minus 5.5 Žoelinton Everton Minus 5.5 Oli Votkins Aston Vila