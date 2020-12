Fantazi klađenje - Če Adams?

Što se tiče fantazi klađenja, dan otvaraju Lester i Mančester Junajted, jedan od derbija, "Đavoli" tradiconalno igraju dobro na "Boksing dej", Lester slabo, čak i u sezoni u kojoj su osvojili titulu poraženi su na "dan otvaranja poklona". Idemo brzo, šest mečeva je na programu u subotu, možete i da se kladite na broj golova u tim utakmicama PL, videćemo hoće li strelci ili golmani biti raspoloženi.Što se tiče fantazi klađenja, dan otvaraju Lester i Mančester Junajted, jedan od derbija, "Đavoli" tradiconalno igraju dobro na "Boksing dej", Lester slabo, čak i u sezoni u kojoj su osvojili titulu poraženi su na "dan otvaranja poklona".











Džejmi Vardi (5.5) - Protiv Totehema u pobedi u Londonu gol i asistencija 12 poena, pre toga, dva, ali u tri od četiri je preskočio granicu. Može da naškodi Junajtedovoj odbrani, idemo na plus.







Markus Rašford (6.5) - Davao je golove Lesteru, njegov tim je u formi, ali 6.5 nije malo, mi nismo sigurni da je Junajted koji sjajno igra na strani favorit protiv "Lisica". Ali i kvota za minus je slaba, ostaćemo po strani.







Aleksandar Mitrović (5.5) - U remiju protiv Njukasla odigrao je 76 minuta, izgleda da je daleko od forme, bio je povređen, nema kontinuitet, tačno je da Sautempton igra napadački, ali oni su po nama bolja ekipa od Fulama, pa se ne bismo usudili da tražimo plus na našeg "Mitrogola".







Timo Verner (5.5) - Hoće li Čelsi gurnuti Arsenal u još dublje probleme? Teško je reći, uvek je u derbiju nezahvalno prognozirati, Lampard tvrdi da će Verner početi da daje golove, ali on je dva puta prešao granicu 5.5 nije već sedam kola. Nedovoljno da bi se rizikovalo, a ni minus ne plaća nešto.







Kai Haverc (4.5) - Na drugog Nemca je margina još manja, ali verovatno neće igrati u derbiju, a šansu će dobiti u narednog kolu kada Čelsi dočekuje Vilu. Da ga sačekamo...







Kevin De Brujne (7.5) - Jasno da je Siti veliki favorit protiv Njukasla da su ušli u seriju, ali svejedno margina je baš velika. Čak se više isplati možda probati sa minusom, mada ni ta kvota nije sjajna. De Brujne nije prešao granicu u tri kola, a recimo kod kuće su igrali sa VBA koji je značajno slabiji tim od "Svraka".







Rahim Sterling (7.5) - Slična situacija, velika je ovo margina, mada je u prošla dva kola Sterling probio granicu. Po nama, neće ga Pep forsirati, i ako obezbede pobedu odmoriče ga, četiri utakmice odigrao je po 90 minuta, probaćemo minus.







Kalvert-Luin (5.5) - Mami na plus, ali je iako je asistiroao pet od poslednjih šest utakmica išao do pet poena. Šefild deluje kao tim koji će ispasti, "Blejdsi" nisu ove godine ekipa za PL, kod kuće su izgubili 6 od 7 mečeva, ali primili su malo golova. Everton ima četiri pobede, 10 golova, Luin je na strani daoi čak šest. Kako rekosmo sve ukazuje na plus, a opet imamo loš predosećaj.



Naši glavni pikovi su Vardi plus poeni (1.95) i Sterling minus (1.85), ako prođu oba, lepa je kvota.



Od ostalih, za subotu:



Plus 5.5 Votkins (Aston Vila) 2.30

Plus 5.5 Če Adams (Sautempton) 2.70 OVO JE JAK PIK, Ings je povređen, odbrana Fulama prilično tužna, ako da gol, verovatno će preći granicu Razmislite o ovom...

Minus 4.5 Bruster (Šefild) 1.35