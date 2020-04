Ofanzivac je krenuo sa Argentinom u osvajanje Svetskog prvenstva, u jednom mahu nije mogao da se načudi svom promašaju.



Reakcija je osvojila društvene mreže, FIFA editori su realno preneli stanje sa terena na male ekrane.

Aguero’s synchronised reaction to his missed shot. If you thought FIFA wasn't realistic, just watch this video 🎮😂 pic.twitter.com/evdjpi6mU5