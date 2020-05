Zvanično, Srbija dobila novog selektora!

Španski trener Toni Đerona imenovan je danas za novog selektora muške rukometne reprezentacije Srbije.Kako se navodi u saopštenju, Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije (UORSS) doneo je odluku o imenovanju Đerone.Proslavljeni srpski reprezentativac Ratko Nikolić obavljaće funkciju tehničkog direktora, dok će koordinator mlađih reprezentativnih selekcija biti doktor Zoran Valdevit, šef kadetre za rukomet sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu.Potpredsednik UO RSS Dragan Škrbić rekao je da novog selektora poznaje iz vremena dok je igrao u Barseloni, da je to ozbiljan stručnjak, profesor na Univerzitetu i da je bio deo Barselone 15 godina, od najmlađih kategorija do prvog tima. Naveo je da 47-godišnji trener ima iskustvo u radu sa svim selekcijama, a ne samo u vođenju prvog tima., naveo je on.Škrbić je rekao da je u konkurenciji bilo nekoliko kandidata, stranih i domaćih koji žive u inostranstvu. On je dodao da sa novim selektorom nije razgovarano o pomoćnicima, ali da je ideja da bude okružen mladim srpskim trenerima koji bi mogli da budu selektori u budućnosti., naveo je Škrbić.Predsednik RSS Božidar Đurković osvrnuo se na pitanja javnosti zbog čega je strani trener selektor reprezentacije.naveo je on.Dosadašnji selektor Nenad Peruničić pozvao je sve da budu jedinstveni u podršci novom selektoru, rekao je on., dodao je Peruničić.Đerona je trenersku karijeru započeo je u mlađim kategorijama Barselone 1999. godine. Od 2004. do 2008. godine bio je član stručnog štaba generacije Barselone koja je 2005. godine osvojila Ligu šampiona. Funkciju tehničkog direktora omladinske škole Barselone obavljao je od 2008. do 2015. godine.Kao trener katarskog El Džaiša osvojio je triplu krunu u sezoni 2015/2016 i duplu krunu u sezoni 2016/2017.Najveći trenerski uspeh ostvario je sa reprezentacijom Tunisa, sa kojom je na prvenstvu Afrike 2018. godine osvojio zlatnu medalju. Za vreme mandata u Tunisu, osvojio je i kontinentalno srebro u januaru 2020. godine, srebrnu medalju na Mediteranskim igrama 2018. u Taragoni, kao i 12. mesto na Svetskom prvenstvu 2019. u Nemačkoj i Danskoj.Od sezone 2018/2019 na klupi je francuskog prvoligaša Šarta u kome igra srpski reprezentativac Vanja Ilić.Bio je predavač na katedri za rukomet na Univerzitetu Ramon Ljulj u Barseloni.