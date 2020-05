Vujović predlaže radikalne mere u rukometu, želi "dvojku"!

Veselin Vujović želi da menja rukomet, jedan od najboljih bekova u istoriji ovog sporta ističe da su promene preko potrebne zbog neizvesnosti i atraktivnosti sporta.



"Moj predlog je da se gol sa udaljenosti od 10 metara računa kao dva, čime bi se dala prilika ekipama koje stižu zaostatak. To bi dalo ovoj igri potpuno drugačiju dimenziju, posebno sa šuterske strane. Mislim i da napadi ekipa moraju detaljnije da se ograniče i to na maksimalno 30, 35 sekundi", ističe Veselin Vujović za "Sportske novosti".



Pominjao je i uvođenje tehnologije što smatra nemogućom misijom u ovom trenutku.



"Tehnologija je skupa, a mi nismo bogat sport. Ni VAR tehnologiju nemaju sve fudbalske lige, ali je imaju Liga šampiona i ostala velika takmičenja. Sigurno je da bi se takvim projektom u rukometu smanjio broj grešaka. Ako vidim nešto na terenu, onda bih mogao sudiji da kažem da to proveri, pa ako nisam u pravu neka se to odmah dokaže, a ne da me kažnjavaju i ponašaju se prema meni kao da sam balavac. Greške nisu šala jer mogu uništiti neke ljude", kaže Vujović.