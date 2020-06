Veselin Vujović već dobio ponudu, postaje selektor?

Veselin Vujović ostao je bez angažmana nakon što je nedavno napustio klubu Zagreba.



On je to učinio iz privatnih razloga, mnogo se spekulisalo o tome gde će popularni "Vuja" nastaviti trenersku karijeru, a u intervjuu za emisiju RTS "Oko Magazin" stručnjak rođen u Cetinju otkrio je da ima ponudu da postane selektor Saudijske Arabije.



"Imam ponudu Saudijske Arabije da budem selektor. Teško je, kažu tamo raditi, živeti. Sprecifična zemlja, specifični zakoni. To bi verovatno bila neka kombinacija, da neke akcije koje treba da se odrade, odradimo ovde, u Sloveniji ili u Srbiji, u kući fudbala na primer. Odradimo to 10-15 dana, oni odu kući, ja ostanem ovde.



Ako budem uspeo da na takav način to rešim, onda ću biti selektor Saudijske Arabije, ako ne, sačekaću neku drugu ponudu", rekao je Vujović za RTS.