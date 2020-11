Veliki optimizam kod Srpkinja, "Zmajče" očekuje medalju na EP!

Golman ljubljanskog Krima, Jovana Risović, predstavljaće veliku uzdanicu naše reprezentacije na predstojećem Evropskom prvenstvu u Danskoj (3-20. decembra).



"Zadovoljna sam, pre svega, zato što smo sve koje smo započele pripreme zdrave. Već se spremamo za utakmice, radimo na taktici za utakmicu sa Holandijom. Neke od devojaka su ovde došle bez treninga, praktično iz karantina, pa je prvih dana bilo lakše, jer sve mora da se uzme u obzir zbog ovog ludog vremena u kome živimo. Trener Ljuba sve to lepo skockao. Sada se spremamo punom parom za Holandiju. Odigrale smo sinoć i na dva gola. Razmišljamo o njima", rekla je Jovana.



Jovana Risović je jedna od devojaka iz naše reprezentacije koja je preležala koronavirus.



"Imala sam na početku sezone. Sada ne znam da li je to sreća u nesreći. Posle sam radila maksimalno, trenirala i igrala utakmice. Nadam se da ću formu iz kluba preneti na reprezentaciju.



Nije bila skromna kada su je upitali za očekivanja.



"Iskreno mislim da imamo veliku šansu. Mnogo mi je žao što odmah posle Japana nismo odigrale kvalifikacije za Olimpijske Igre u martu, jer smo imale toliko samopouzdanja posle Svetskog prvenstva gde smo ostvarile lep rezultat. Žao mi je, ali sada imamo šansu da nastavimo tamo gde smo stale. Imamo velike šanse da ostvarmo lep rezultat što je samo uvertira za ono što nas čeka u martu. Ne mogu da budem skromna, stvarno mislim da možemo da doguramo do polufinala", kaže Jovana Risović.



Dosta ekipa neće biti u najjačem sastavu, pa će ovo prvenstvo biti možda najujednačenije do sada.



"Jako je teško prognozirati. U Pazovi se navikavamo na karantinske uslove, jer stvarno nigde ne izlazimo. Što se tiče favorita, mnogo je ujednačenih ekipa približnih kvaliteta. Igraće se bez publike, nijanse će odlučivati, ali i faktor sreće. Biće ovo najzanimljivije Prvenstvo do sada", rekla je Jovana Risović, prenosi sajt Rukometnog saveza Srbije.