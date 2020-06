"Uvek sam želeo da vodim Srbiju, sviđa mi se vaš mentalitet!"

Novi selektor rukometne reprezentacije Srbije Toni Djerona rekao je danas da je taj posao "uvek imao na umu" i dodao da mu se svidja mentalitet srpskih igrača.



"Ovo je veliki izazov za mene. Mnogi treneri bi bili srećni da imaju ovakvu priliku da se nađu u situaciji da budu treneri sjajnim igračima kakve Srbija ima", rekao je Đerona na predstavljanju u Beogradu, prenosi Rukometni savez Srbije.



On je naveo da zna koliko je rukomet u Srbiji "istorijski bitan" i da je to reprezentacija sa velikom tradicijom i rezultatima.



"Uvek sam imao odlične odnose sa srpskim igračima sa kojima sam sarađivao. Sviđa mi se njihov mentalitet. Кada me je Dragan (Škrbić) pozvao pre dve godine, tada nije bilo prilike da se sarađuje, ali sam uvek imao na umu posao u reprezentaciji Srbije", rekao je novi selektor Srbije.



Zbog aktuelne situacije sa korona virusom, kako je rekao, nije moguće organizovati okupljanje ekipe.



"Vanja Ilić koji igra u mom klubu Šartru je u trenažnom procesu već mesec dana. Međutim, igrači iz Vesprema ili Nemačke nisu i previše je onda tu rizika. Rizično je praviti okupljanje. Verovatno ćemo organizovati zajedničke video sastanke, na kojima ćemo početi da radimo, analiziramo", rekao je on.



"I dalje pričamo na temu ljudi u stručnom štabu. Juče smo imali dug sastanak, stavili smo neka imena na papir. Videćemo, ozbiljno smo pristupili i razmišljanju o ljudima koji će raditi u mlađim kategorijama", kazao je Đerona.



Predsednik RSS Božidar Đurković rekao je da je veruje da će novi selektor uspeti da napravi pozitivan preokret.



"I da ćemo u narednom periodu, s početkom kvalifikacija za EURO 2022, napraviti boljitak u našem rukometu. Neće se samo raditi sa seniorskom selekcijom, već je u planu i rad sa mlađim kategorijama", rekao je Đurković



Potpredsednik RSS Dragan Škrbić kazao je da je srećan što ima priliku da ponovo sarađuje sa Tonijem Đeronom.



"Mislim da je projekat sa njim izuzetno ambiciozan i mi ćemo se truditi da damo sve od sebe da naš rukomet ponovo bude u samom vrhu. Za to će biti potrebno puno rada, ali i sreće, jer je i ona jedan od sportskih faktora. Verujem da ćemo uz dobro angažovanje, a pogotovo novog selektora, uspeti da napravimo dobru stvar za srpski rukomet", rekao je Škrbić.



Tim menadžer Ratko Nikolić istakao je da mu je drago što je ponovo u srpskom rukometu.



"Dobili smo velikog stručnjaka i ako budemo znali da iskoristimo njegove ideje i zamisli, možemo da se nadamo boljitku. Imamo mnogo obaveza, moramo da radimo, i to je cela priča", kazao je Nikolić.