Srbija počinje kvalifikacije za EURO 2022, debituje Đerona, ovo je njegov spisak!

Srbija će na startu kvalifikacija dočekati Grčku u Zrenjaninu 4. novembra, dok će tri dana kasnije gostovati Belgiji u Haseltu.



"Imamo problema sa kovidom, neki momci su bili povređeni, nije bilo lako skratiti spisak u ovakvim okolnostima, ali mogu da kažem da svi igrači koji su na listi su spremni da pomognu timu. I oni kojima sam rekao da neće biti na ovoj prvoj akciji, verujem da će nastaviti da rade u klubovima sa željom da budu pozvani", rekao je Đerona za sajt Rukometnog saveza Srbije.



"Nalazimo se u specifičnoj situaciji, imamo 18 igrača na spisku, ne znamo da li svi mogu da se odazovu, ali sam siguran da ćemo imati 18 igrača u Beogradu početkom novembra spremnih za ova dva meča", dodao je on.



Najveću pažnju javnosti izaziva povratak u nacionalni tim igrača koji su bili deo srebrne generacije srpskog rukometa, poput Petra Nenadića i Marka Vujina, a tu su i Ilija Abutović, Petar Đorđić...



"Jasno je da su Petar, Marko, kao i Ilija, igrači koji imaju jako dobru prošlost, a verujem i sadašnjost. Ne možemo govoriti o nekoj dalekoj budućnosti, nisu mladi, ali u naredne dve-tri godine mogu da nam pomognu na terenu i budu neka vrsta mentora mladjim igračima", rekao je selektor.



"Кada sam pričao sa njima, rekao sam jasno da je potrebno da pomognu timu. Niko ne igra više 60 minuta. Ako želite da zadržite nivo morate da rotirate igrače. Njihov kvalitet nam pruža više opcija u igri, a iskustvo može da bude od velike pomoći timu u ovom trenutku", istakao je Đerona.



Govoreći o narednim protivnicima, Đerona je naveo da će sa Grcima "biti prava borba", da veruje da je njegov tim bolji, ali da očekuje ozbiljan pristup meču.



"Verujte, oni se uvek bore, imaju taj ratnički duh izražen, trče puno, sve rade u punom intenzitetu, imaju različite igrače, dobrog desnog beka šutera, dobrog srednjeg beka, kompletan su tim. S tim u skladu, moraćemo da se založimo 100 odsto svih 60 minuta kako bismo uradili nešto dobro", rekao je on.



Belgijanci su, po njegovim rečima, drugačiji, imaju više taktičkih opcija.



"Nisu fizički jaki kao Grci, ali taktički su raznovrsniji. Biće to drugačiji meč, pogotovo što igramo u gostima. Imamo praktično samo jedan dan posle Grčke za pripremu utakmice u gostima. Zato smo već pripremili video materijale, a momci će to dobiti da pogledaju kako bi znali šta da očekuju i pre nego dodju na okupljanje", rekao je Đerona.

-

-

Spisak:



Golmani: Todor Jandrić, Vladimir Cupara, Dejan Milosavljev;



Leva krila: Nemanja Ilić, Vanja Ilić;



Pivotmeni: Mijajlo Marsenić, Živan Pešić;



Desna krila: Vukašin Vorkapić, Bogdan Radivojević;



Bekovi: Miljan Pušica, Ilija Abutović, Petar Djordjić, Lazar Kukić, Aleksa Kolaković, Petar Nenadić, Nemanja Zelenović, Marko Vujun, Jovica Nikolić.

-

-

Rezerve:



Golman: Tibor Ivanišević

Levo Krilo: Miloš Grozdanić

Levi bek: Nemaja Obradović

Desni bek: Milan Milić

Desno krilo: Darko Djukić

Srednji bek: Stefan Vujić

Pivot: Zoran Nikolić