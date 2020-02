Srbija ostala bez selektora!

Selektor muške rukometne reprezentacije Srbije Nenad Peruničić podneo je ostavku, preneli su danas beogradski mediji.



Peruničić je to saopštio na konferenciji za novinare u prostorijama Rukometnog saveza Srbije.



Uprkos važećem ugovoru nekadašnji rukometni as odlučio je da se povuče nakon neuspeha na Evropskom prvenstvu, gde je Srbija završila takmičenje u prvoj fazi sa tri poraza.



"Rekao sam da ću ili da menjam stvari ili me neće biti tu. Jako nas je zaboleo poraz od Crne Gore posle kojeg smo izgubili šansu za drugi krug. Potpredsednik Dragan Škrbić je bio uz mene da smiri situaciju. Dugo sam razmišljao i prošle nedelje sam podneo ostavku", rekao je Peruničić na konferenciji za medije i otkrio da je ostavku ponudio još u Austriji.



O ostavci Peruničića raspravljaće Upravni odbor Rukometnog saveza, a kako je najavio predsednik Saveza Božidar Đurković, sednica će se održati za nekoliko dana.