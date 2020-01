Srbija očajna na startu EP!

Reprezentacija Srbije je poražena od Belorusije u prvom meču Evropskog prvenstva u okviru grupe A rezultatom 35:30.







U prvih deset minuta igralo se gol za gol, naše su predvodili Zelenović i Sretenović, ali su Belorusi bili u konstantnom vođstvu.



Kada je Jurinok pogodio u 11. minutu nakon kontre ekipa Belorusije je imala dva gola prednosti po prvi put na meču, a odmah i do 9:6 kada je Peruničić morao da traži tajm-aut. Nije vredelo jer je Belorusija stigla i do 4 gola prednosti, a seriju je prekinuo Vujić svojim golom.



Bogdan Radivojević je stupio na scenu kada se Belorusija kockala i igrala sa igračem manje bez golmana, a uspevali smo da se vratimo na -2 u nekoliko navrata. Uspeli smo da izjednačimo kada su Belorusi izgubili koncentraciju, prvo je Zelenović postigao fantastičan gol, da bi nakon toga Ilić uspeo da ispravi grešku Bogdana Radivojevića i da savlada golmana Belorusije.



Ipak, Belorusi su uspeli da vrate prednost pred odlazak na odmor, bilo je 16:15.



Izjednačili smo na početku drugog dela igre, ali je onda usledila veoma loša igra našeg tima nakon čega su Belorusi stigli do 3 gola prednosti, uglavnom preko sjajnog Kuleša za kog naša reprezentacija nije imala način da ga zaustavi. Očekivali smo bolju igru našeg tima nakon dva minuta koje su dobili naši rivali kada je zaustavljen Bogdan Radivojević, ali je Nemanja Ilić ponovo promašio sedmerac. Nismo koristili igrača više, a i probleme nam je pravio golman Saldatčenko koji je odlično branio danas.



Kažnjavali su nas Belorusi posle svakog neiskorišćenog napada i stigli su do 25:20 na 15 minuta do kraja. Uspeli smo preko Vujića na individualne akcije da stignemo do 25:23, ali je usledila nova serija Belorusije za 28:22 što je bila najveća prednost na meču, a reklo bi se da se naš tim vrlo brzo pomirio sa porazom.



Primili smo gol sa igračem više i to sa krila, a raspad sistema je usledio na tačno deset minuta do kraja kada smo gubili sa 31:24, tada je bilo sve jasno.



Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Bogdan Radivojević sa 6 golova, ali je šutirao 13 puta. Sretenović je dodao 5 golova, Vujić je imao 4. Za Beloruse najbolji je bio Karalek sa 9 golova, Kuleš i Šilović su imali po 5 golova.