Selektor rukometašica Srbije: "Moramo biti optimisti"

Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Ljubomir Obradović rekao je danas da je uoči utakmice sa Hrvatskom, optimista po pitanju prolaska u drugi krug Evropskog prvenstva u Danskoj.







"Nismo mi daleko od ovih evropskih ekipa, pokazalo se više puta da moje devojke moraju da budu koncetrisane i da imaju želju koja nas je krasila u Japanu. Moramo da budemo optimisti, sve je otvoreno, možemo dalje sa četiri boda, tri, dva, a možemo i kući. Zavisi i od druge utakmice Holandije i Madjarske", rekao je Obradović za sajt Rukometnog saveza.



Rukometašice Srbije igraju u utorak od 18.15 u Koldingu protiv Hrvatske, utakmicu trećeg kola Grupe C na Evropskom prvenstvu u Danskoj.







Srpski tim je u subotu u prvom kolu pobedio Holandiju, ali je u nedelju izgubio od Madjarske, pa bi eventualno mogao da prodje dalje sa četiri boda ili da porazom završi učešće na turniru.



"Devojke imaju vremena da se odmore, praktično dva dana, da dođu sebi fizički i psihički. Bio sam svestan da je teško dobiti i drugu utakmicu. Jelena Agbaba i Jovana Milojević su došle iz karantina, Agbaba direktno. Dao sam im šansu da osete igru, dvoranu. Insistirao sam na napadu sa sedam igračica, da bi što više igrale", naveo je selektor.









U Grupi C Hrvatska ima obe pobede, Madjarska i Srbija po pobedu i poraz, a Holandija je pretrpela dva poraza.







"Nije ništa izgubljeno i dalje sve zavisi od nas, sve kombinacije su otvorene. Bili smo u plusu, ali posle ovog poraza od Madjarske se sve promenilo. Pričali su svi da je Hrvatska autsajder, a govorio sam da nije. To je odlično ukomponovana ekipa, biće jako teška utakmica. Šoštarić je dugo sa njima, to je sve jedan klub, pojačan sa Katarinom Ježić i Ćamilom Mičijević, borbene su jako", rekao je Obradović.





Upitan da li postoji mogućnost da se ekipa popuni igračicama sa šireg spiska, selektor je rekao: "Teško i nerealno".





"Devojke ne treniraju danima, prekinuta su prvenstva... Komplikovano je sada nekoga da zovemo, nezahvalno je i mislim da bi to bio problem. Vrlo je složena situacija", dodao je.Obradović je rekao i da ga ne opterećuje situacija u vezi sa merama protiv korona virusa, pošto pravila moraju da se poštuju."Stalno nas opominju gde smemo i šta smemo, ali to je u redu, jer i oni moraju sebe da opravdaju kad već organizuju prvenstvo. Smeta malo svima što se ne može u šetnju, do grada, da odemo da vidimo nešto zanimljivo u Koldingu, rasteretimo glavu... Ovako, ne možemo ispred hotela da izadjemo, ali ne možemo protiv toga", naveo je on.