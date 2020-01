Selektor Hrvatske: ''Srbija ima više od jednog dobrog pojedinca''

"Hrvatska je prvi cilj ispunila. Kao pobednik grupe s dva boda odlazimo u Beč. To je maksimalno što smo mogli. Preostaje nam još jedna utakmica protiv Srbije. Nezavisno od svega do sada postignutog, cenim i poštujem reprezentaciju Srbije koja ima više od jednog dobrog pojedinca", rekao je Červar, prenose hrvatski mediji.



"Znamo da će publika doći, moramo poštovati naše navijače", naveo je Červar.



Pobedama protiv Crne Gore i Belorusije, Hrvatska je osigurala prolazak u drugi krug Evropskog prvenstva, tako da predstojeća utakmica protiv Srbije u poslednjem kolu neće imati rezultatski značaj.



"Nije nam svejedno kako ćemo završiti deo turnira u Gracu... Želimo da iz Graca odemo neporaženi, ali istovremeno i da sačuvamo glavne igrače. Najvažnije nam je da zdravi odemo u Beč jer nas tamo čeka još dosta iskušenja. Dug je put pred nama, ne smemo se zanositi. Igraćemo protiv reprezentacija koje imaju visoke ambicije. Neće nam biti lako", rekao je Červar.



Golman Marin Šego naveo je da će njegova ekipa dati sve od sebe da pobedi i Srbiju.



"Srbija ima dobre skakače i šutere, ali mi igramo dobro u odbrani. Ovakve utakmice imaju dodatan naboj hteli mi to ili ne. Mi ćemo sigurno dati sve od sebe da sutra pobedimo", kazao je Šego.



Utakmica se igra sutra od 20.30.