Rukometašice jasne: "Najbitniji je početak, sav fokus na Holandiju!"

Kapiten ženske rukometne reprezentacije Srbije Katarina Krpež Šlezak rekla je danas da je veoma važno da njena ekipa dobro počne takmičenje na Evropskom prvenstvu, u utakmici protiv Holandije u prvom kolu.Rukometašice Srbije otputovale su jutros u Dansku na Evropsko prvenstvo, gde će u Koldingu igrati u Grupi C sa Holandijom, Mađarskom i Hrvatskom.Prvu utakmicu na turniru Srbija igra u petak od 20.30 protiv Holandije., rekla je Krpež Šlezak za sajt Olimpijskog komiteta Srbije.Ona je navela da je atmosfera u ekipi dobra., dodala je kapiten reprezentacije.Srednji bek Kristina Liščević rekla je da je srećna što su sada svi u ekipi negativni na korona virus, pa mogu da idu na Evropsko prvenstvo., navela je ona.Liščević je rekla da će sve utakmice na turniru biti teške, ali da se treba, rekla je ona.Liščević je ocenila da problemi reprezentacija sa povredama ali i korona virusom neće uticati na kvalitet šampiona, pošto su kvalitetne i one igračice koje su pozvane kao zamene., rekla je Liščević.Evropsko prvenstvo počinje danas i trajaće do 20. decembra. Srbija će u drugom kolu, 6. decembra od 16 časova igrati protiv Mađarske, a dva dana kasnije od 18.15 protiv Hrvatske.