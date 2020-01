Pušica želi na sve ili ništa...

Rukometaš Srbije Miljan Pušica rekao je danas da ništa nije funkcionisalo u igri njegove ekipe protiv Belorusije i istakao da nacionalni tim u nastavku Evropskog prvenstva mora "kako zna i ume" da zaigra bolje.



"Nismo ispoštovali dogovor. Malo šta je funkcionisalo danas i zaslužen smo izgubili. Belorusija je apsolutno zasluženo pobedila", rekao je Pušica, prenosi Rukometni savez Srbije.



Reprezentacija Srbije poražena je od Belorusije 35:30 (16:15) u prvom kolu Grupe A Evropskog prvenstva u Gracu.



"Nija funkcionisala ni odbrana, ni saradnja sa golmanima. Ništa danas nije funkcionisalo, ulazile su neke lopte koje ne bi trebalo, to se jednostavno ne prašta u ovakvim utakmicama. Tako da je ovo zaslužen poraz. Ovo ne sme psihološki da nas poremeti, moramo kako znamo i umemo da igramo bolje, na sve ili ništa", rekao je Pušica.



Po rečima Vanje Ilića, Srbiju je koštalo i to što je promašila previše zicera, nekoliko sedmeraca.



"Ne znam šta je to bilo, da li nedostatak koncentracije ili nešto drugo, ne znam. Promašaji su glavni faktor što smo izgubili utakmicu", rekao je on.



Srbija u narednom kolu igra protiv Crne Gore.



"Moramo da se dignemo posle ovog poraza, što će biti mnogo teško. Nisam se nadao ovome, ali to je turnirsko takmičenje. Moramo da se spremimo za narednu utakmicu, za Crnu Goru. Belorusiji čestitke još jednom, a nama glava gore i da se spremimo za naredni meč", rekao je Ilić.