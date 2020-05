Prelepa rukometašica izazvala "bum" na Jadranu: "Neću igrati za Crnu Goru iz ljubavi kao za Hrvatsku"

Zanimljivost iz okruženja, hrvatska rukometašica Matea Pletikosić je promenila reprezentaciju i igraće za Crnu Goru.



Ova odluka nije bila laka, što je 22-godišnja rukometašica potvrdila za 24sata.hr.



"Ne želim nikoga da molim. Ako me u Hrvatskom rukometnom savezu ne žele ja to poštujem. Igraću za Crnu Goru jer mi je san da odem na Olimpijske igre i karijera mi je trenutno najvažnija. Nije bilo jednostavno da se prelomi, ali porodica, dečko i prijatelji su me podržali. Oni su moja najveća podrška", rekla je Matea.



Ona je istakla i da nikada neće igrati sa istim žarom za Crnu Goru kao što bi igrala za Hrvatsku.



"Ja volim svoju zemlju Hrvatsku i to bi mi bilo najteže od svega ovoga. Sigurno neću igrati za Crnu Goru iz ljubavi kao što bih igrala Hrvatsku. Gledam svoju budućnost, želim se ostvariti kao sportistkinja", rekla je ona.