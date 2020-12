Poruka Jelene Erić pred Mađarsku: "Nema umora kad igraš za Srbiju!

Proslavljena srpska rukometašica i nosilac srebra sa Svetskog prvenstva u Srbiji, Jelena Erić, presrećna je zbog pobede naše reprezentacije nad svetskim prvakom u prvom kolu Evropskog prvenstva u Danskoj.



Ipak, mnogima je utisak prvog kola i ono što se desilo pred sam kraj prvog poluvremena kada je Andrea Lekić završila učešće na EP.



Da li je veći utisak ostavila povreda Andree Lekić ili pobeda protiv Holandije?



"Neuporedive su te dve stvari", rekla nam je Jelena Erić.



"Ova pobeda je za Andreu, kako kažu i sami akteri utakmice.



Na veliku žalost, desila se ta povreda u poslednjim trenucima prvog poluvremena i svakako da je uticala na celokupan tim. Ipak, devojke su pokazale borbenost i uspele da se saberu posle takvog peha koji ih je zadesio (plus 3 dana bez treninga u sobama) i da naprave preokret za udžbenike.



Andrei zelim uspešan oporavak i da se vrati na teren još jača. Srbija je treba", rekla je Jelena.



Prava opasnost Srbiji preti od Katrin Klujber, fenomenalne mlade rukometašice koja je ponos Mađarske sa kojom se sastajemo danas od 16 časova.



"Ne sumnjam da će selektor naći način da je zaustavi i da će devojke odraditi na terenu sve ono što će kao zadatke staviti pred njih Obradović. To je jedina moguća dobitna kombinacija što se i juče u 2. poluvremenu pokazalo", kaže naša sagovornica.



Za razliku od Mađarica koje su imale jučerašnji dan za oporavak, naša selekcija će umornija na teren, pošto su imale svega 18 sati da se naspavaju i pripreme za novi meč.



"Nema umora kada se igra za Srbiju. To se zaboravlja na tako velikom takmičenju. Verujem u devojke i dobru predstavu koja nas očekuje od 16 časova danas. Maksimalno svih 60 minuta do pobede!", nada se naša proslavljena rukometašica.