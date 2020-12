"Pobeda za Srbiju, pobeda za Andreu!"

Ljubomir Obradović je bio prezadovoljan učinkom naše reprezentacije na prvom meču Evropskog prvenstva u Danskoj.



Selektor je izrazio želju da ova pobeda bude za Andreu Lekić koja se povredila u 28. minutu utakmice, najverovatnije je završila prvenstvo, a očekuje je i duga pauza.



"Pobedili smo svetskog prvaka i ja čestitam devojkama na izuzetnoj borbenosti, na verovanju da to može da se dobije pored svih nedaća koje smo prošli. Ova pobeda ide i za Andreu i narod u Srbiji. Pokazali smo želju da posle debelog minusa idemo u plus. Pohvalio bih odbranu, iscrpnu borbu", rekao je Obradović.



Sledeći meč je protiv Mađarica.



"Znate da smo ostali bez tri igračice, sad bez Andree. Treba da se odmorimo, pripremimo. Moramo da idemo na pobedu protiv Mađarske. Ako pobedimo, biće lakše u nastavku takmičenja", rekao je on.