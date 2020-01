Peruničić o ciljevima na EP, ali i o naboju pred meč sa Crnom Gorom

Selektor rukometne reprezentacije Srbije Nenad Peruničić rekao je danas da mu se ne svidja naboj koji postoji u Crnoj Gori jer je za njega to "jedan narod" i naveo da će igrače pred duel dve ekipe pokušati da zaštiti od svega.







"Iskreno, ne svidja mi se ovaj naboj koji postoji, za mene je to jedan narod, i moj stav je da se svetinje ne diraju. Momke ću pokušati maksimalno da zaštitim od svega. Moramo da gledamo sebe, to je najbitnije, a garantujem da će momci biti borbeni, pokazati srce. Nadam se najboljem, Upravni odbor je postavio cilj prolaska u narednu fazu, ja uvek verujem u više, no, videćemo, verujem u ove momke", rekao je Peruničić pred put na Evropsko prvenstvo, a preneo je Rukometni savez Srbije.



Srpski rukometaši će od 9. januara igrati u Gracu na Evropskom prvenstvu, a protivnici u grupnoj fazi biće Belorusija, Crna Gora i Hrvatska.



Peruničić je naveo da Srbija više nema pravo da se hvali kako je najbolja i najveća u rukometu.



"Ne živim u prošlosti, gledam ekipu koja je sada i više nemamo pravo da se hvalimo kako smo najbolji i najveći. Smene u svetskom rukometu su velike. Mi smo u stvaranju nečega što može da bude dobro. Belorusija je sjajna reprezentacija, koja je kompletna. To su preozbiljni igrači i njihova je prednost što imaju takav klub i mogućnost da po četiri, pet igrača tokom godine igra zajedno. Levi bek i pivotmen su iz Kjelcea, jedni od najboljih na svojim pozicijama. Srednji bek iz Bundeslige, i imaju vrhunskog trenera. Što se Crne Gore tiče, to je jedna mlada i dobra ekipa, sa mladim trenerom, koji je skandinavska škola. Za Hrvate ne treba trošiti reči, najkvalitetniji su, i to je činjenica", kazao je Peruničić.



Ekipa je kompletirana dolaskom igrača iz nemačkog prvenstva.



"Drago mi je da vidim ove momke da su spremni, orni za rad, ali znam da su umorni, takva je Bundesliga. Nije mi jasno što traje dve nedelje duže, ali šta je tu je. Što se ostalih momaka tiče, to su ljudi koji imaju veliku želju, volju, karakter. Prisutna je ozbiljnost, odgovornost, i dobra je to ekipa", naveo je Nenad Peruničić.



Srbija će prvu utakmicu na prvenstvu igrati u četvrtak od 20.30 protiv Belorusije.