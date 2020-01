Peruničić: "Mi smo kukavice!"

Selektor rukometne reprezentacije Srbije Nenad Peruničić rekao je danas da je njegova ekipa protiv Belorusije odigrala kukavički i dodao da preuzima odgovornost jer "nije dobro spremio ekipu, pre svega psihički".







"Nedostaju reči za ovakav poraz, ali više boli način na koji smo izgubili nego ovih pet razlike", rekao je Peruničić, prenosi Rukometni savez Srbije.



Reprezentacija Srbije poražena je od Belorusije 35:30 (16:15) u prvom kolu Grupe A Evropskog prvenstva u Gracu.



"Verovao sam da smo dobro pripremljeni za protivnika koji je kompletan u svakom smislu, a onda smo u samoj utakmici, pogotovo u drugom poluvremenu odstupili u mnogo stvari o kojima smo govorili. Pre svega da budemo stabilni", rekao je Peruničić.



On je istakao i da je Srbija, zajedno sa prijateljskim utakmicama sa Francuskom i Norveškom, primila 111 golova.



"Odbrana je stvar želje, samopouzdanja i karaktera, stabilnosti koja treba napadu da pruži bolju energiju. Odigrali smo kukavički, nismo bili tim, nismo verovali u povratak, nismo pokazali stav šta mi zaista želimo, tako da jedan ovakav protivnik sa ovakvim trenerom je rutinski završio utakmicu", rekao je Peruničić.



"Preuzimam odgovornost, očigledno nisam dobro spremio ekipu, pre svega psihički", dodao je selektor Srbije.



Peruničić je istakao da je ekipa "ogledalo trenera" i da on "ne odstupa od odgovornosti".



"Možeš da imaš loš dan, da vrhunski golman ne odbrani ništa, ali srce i karakter ti ne može niko oduzeti. Mi smo bili kukavice, i ja i igrači. Nismo imali raspoloženog igrača, nismo mogli da igramo nikako i pariramo", rekao je on.



Srbija u narednom kolu igra protiv Crne Gore.