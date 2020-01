Peruničić jasan: "Crna Gora biti ili ne biti, ali i pitanje časti!"

"Utakmica protiv Crne Gore je trenutak odluke ili nastavljamo ili se vraćamo podvijenog repa kući. Stvar je ponosa, časti, inspiracije i odgovornosti koje svi nosimo i predstavljamo svoju zemlju. Očekujem drugačiju reakciju ekipe nego u prethodnoj utakmici, da budu bistrije glave i sa više vere. Očekujem tvrdu, žestoku, fajtersku utakmicu. Od momaka ću tražiti sve što sam i do sad, da daju sve od sebe, pa i preko granice. Verujem da smo spremni da se izdignemo iz ove situacije i poraza u prvoj utakmici. Verujem i da imamo snagu, karakter da pokažemo zube i da pobedimo", rekao je Peruničić, preneo je sajt Rukometnog saveza.



Rukometaši Srbije igraju u subotu od 18.15 u Gracu protiv Crne Gore, u drugom kolu na Evropskom prvenstvu u Austriji, Norveškoj i Švedskoj. Srpski rukometaši su sinoć u prvom kolu izgubili od Belorusije sa 30:35.



"Situacija nije dobra, nismo krenuli kako treba, govorili smo o prvoj utakmici kao najvažnijoj. Bože moj, muškarci smo, znamo šta želimo. Takve situacije grade i ličnost i karakter. Moramo da vidimo da li možemo da budemo jači u glavama nego što smo bili", dodao je Peruničić.



Govoreći o ekipi Crne Gore, on je rekao da je to dobra, mlada reprezentacija, sa igračima iz Bundeslige.



"Jako su agresivni, što ću i ja tražiti od mojih igrača, čak i više. Nezgodna, agresivna ekipa, sa odbranom koju ne igra mnogo reprezentacija, ali shodno njihovom gabaritu, to im najviše leži. Tu moramo biti jako obazrivi. Tehničke greške i izgubljene lopte moramo da smanjimo na minimum", dodao je on.



Srbija je u prvom meču promašila brojne zicere i sedmerce, a Peruničić je rekao da očekuje da će realizacija u subotu biti barem upola bolja.



"Da smo imali u prvoj utakmici malo bolju realizaciju, mislim da bi bilo potpuno drugačije. O sedmercima i golmanima ne mogu da pričam jer oni su već napravili veliko ime i veliki su igrači da bih ih kritikovao. Svestan sam da su mogli i morali bolje, to svi očekujemo od njih. Očekujem tu da budemo bolji i da imamo stabilnost u odbrani. Ako stalno ponavljamo lošu odbranu onda sva moja priča pada u vodu - da nam je odbrana glavna snaga i da smo na njoj najviše radili", naveo je on.



Reprezentativac Srbije Bogdan Radivojević rekao je da ekipu i dalje boli poraz od Belorusije.



"Stvarno smo se trudili i pokušali 60 minuta da igramo i da pobedimo, što nam je i bio cilj. Ta prva utakmica obično je i najteža. Belorusija je iskusna reprezentacija, ali smo sami krivi, previše promašenih zicera, to nas je koštalo utakmice", rekao je on.



Povodom predstojeće utakmice, Radivojević je rekao da se ekipa Crne Gore lavovski bori za svaku utakmicu.



"Mi ćemo analizirati, ali mislim da moramo da im uzvratimo istom merom, da stojimo 60 minuta kao prava reprezentacija, kao što to znamo. Moramo biti koncentrisaniji, pogotovo kada su u pitanju ziceri. Moramo da sklopimo odbranu, da bude na vrhunskom nivou i da tako pomognemo golmanima, koji će nam onda lakše to vratiti svojim odbranama", dodao je Radivojević.



Za prolaz u narednu fazu, Srbiji moraju da se poklope i drugi rezultati u grupi. Prvi naredni meč je izmedju Belorusije i Hrvatske.



"Mislim da Belorusija može da ugrozi Hrvatsku, dobra su slekcija, igraju dugo godina zajedno, iskusan su tim. Ali, ne bih da gledamo druge utakmice, moramo da se koncentrišemo na ono što nas čeka sutra, pa onda i na Hrvatsku", rekao je Radivojević.