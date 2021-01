Rukometaši Srbije osvojili su tri boda iz dve utakmice protiv Francuske na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Posle pobede u Zrenjaninu, Srbija je danas u gostima odigrala nerešeno s Francuskom 26:26





"Sada je jasno da pobeda u Zrenjaninu nije bila slučajna. Vidi se dobar rad i dobra priprema za utakmice. Želja je uvek bila prisutna kod nas, uvek smo hteli da igramo za reprezentaciju i davali 100 odsto. Taktika i dobra priprema urodile su plodom protiv velike, velike Francuske", rekao je Cupara, prenosi Rukometni savez Srbije.



"Nijedan igrač na svetu ne bi mogao da poželi više i bolji start kvalifikacija. Svi smo dali sve što smo imali. Imamo još dosta prostora za napredak i to je ono što me mnogo raduje", rekao je Cupara.



Cupara je u poslednjem napadu odbranio remi Srbije. On je otkrio šta mu je prolazilo kroz glavu tokom poslednjeg napada Francuza.



"Vidi gde je lopta, idi na nju, odbrani, slavi. Šteta što nismo pobedili. Svi su skočili u blok da mu otežaju šut. Cela odbrana je odradila vrhunski posao", rekao je Cupara.



Osvojen bod u Francuskoj je "kao kuća", rekao je Ilija Abutović.

"Da nam je neko rekao da ćemo uzeti tri boda Francuzima iz dve utakmice, ne bih mu poverovao. Ovo je jedna zdrava, super ekipa, to me raduje. (Selektor) Toni radi odličan posao. To je to, španska škola, sve je u detaljima", rekao je Abutović.



"Marsi (Marseniću) i meni je malo trebalo da se uigramo, bili smo zajedno godinama. Imamo odlične golmane, igramo super odbranu. Dogovaramo se. Za odbranu je najbitnija želja, a kada tu dodaš i malo znanja, onda to ispadne jako dobro. Кada osetiš sigurnost, kada vidiš taj naboj i atmosferu, onda se dešavaju ovakve stvari", istakao je on.



Reprezentacija Srbije u sledećem meču kvalifikacija igra protiv selekcije Grčke, 13. januara u Zrenjaninu.