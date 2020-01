''Orlovi'' spremni za ''najvažniji meč''!

Rukometaš Srbije Mijajlo Marsenić rekao je danas da bi uz veliku želju i motivaciju, dobra odbrana bila ključ za pobedu protiv Belorusije na Evropskom prvenstvu koje se održava od 9. do 26. januara u Austriji, Norveškoj i Švedskoj.



"Mislim da najviše pažnje treba da se posveti pivotmenu Karaleku, za mene je on jedan od najboljih u Evropi. Saradnju izmedju njega i spoljne linije Belorusije moramo da zaustavimo. Dobro trče polukontre, moraćemo da trčimo 60 minuta i mi i da sprečavamo njihove polukontre. Uz to i našu veliku želju, mislim da imamo velike šanse za pobedu", rekao je Marsenić.



On se prisetio i pripremnih utakmica i rekao da će sada sve izgledati mnogo drugačije.



"Očekuje nas utakmica koju smatramo najvažnijom, kako ja tako i moji saigrači. Igrali smo dva pripremna meča u Francuskoj, koja su nam pokazala gde smo u ovom trenutku. Prvo poluvreme protiv Norveške nam je otprilike dalo sliku kakav treba da bude način i sistem igre na ovom Evropskom prvenstvu. Bilo je dosta grešaka, ali msilim da će biti skroz drugačije u ovim zvaničnim utakmicama, bićemo koncentrisaniji i motivisaniji i imaćemo veću želju", kazao je on.



Marsenić je rekao da njegovi saigrači dobro poznaju sistem igre u nacionalnom timu, ali da želja i koncentracija moraju biti na maksimalnom nivou.



"(Miljan) Pušica i ja igramo dugo zajedno, u klubovima igramo na istim pozicijama. To je neki sistem igre koji odgovara i meni i njemu. Jedino na čemu moramo uvek da radimo je komunikacija, izmedju svih nas, a ne samo njega i mene.







Moramo biti koncentrisani i borbeni, moramo da se bacamo za svaku loptu, kao da je poslednja. Isti sistem imamo već duže, ali to ništa ne znači bez želje, koncentracije i motivacije. Iz dobre odbrane i trčanja napred mislim da će sve biti okej", kazao je Marsenić.



U grupi s reprezentacijama Srbije i Belorusije, nalaze se i Hrvatska i Crna Gora, a kao najveće favorite Marsenić vidi upravo Hrvate.



"To je grupa u kojoj svako svakog može da pobedi, mislim da je Hrvatska favorit za prvo mesto, ali daćemo sve od sebe da prodjemo u narednu fazu. Idemo utakmicu po utakmicu, nadam se da ćemo biti barem na drugoj poziciji", završio je Marsenić.