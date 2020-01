"Momci nisu mogli da spavaju posle Crne Gore, bolji smo kao tim"

"Poraz je jako teško pao svima. Celu noć sam izlazio po hodnicima da ih smirujem. Nisu mogli da spavaju. Jako emotivno su doživeli i to nema veze sa rivalitetom Srbije i Crne Gore, već važnosti utakmice za plasman na ovom prvenstvu. Ove momke nije baš briga kada izgube. Proživljavaju kao i ja poraze", rekao je Peruničić, prenosi Rukometni savez Srbije.



Rukometaši Srbije izgubili su juče od Crne Gore, a samim tim i šansu da se plasiraju u drugu fazu Evropskog prvenstva.



Peruničić je naveo da nema zamerku na odnos igrača i dodao da su za njega oni uvek najbolji.



"Uvek pokušavam najpozitivnije moguće, da nedostatak kvaliteta nadomestimo karakterom. Ne mislim da je Crna Gora kvalitetnija od nas, i dalje smatram da smo bolji kao tim, ali promašiili smo zicere koje nismo smeli", rekao je Peruničić.



"Moraju da shvate da na terenu moraju da se isključe faktori sa strane. Jako je teško, imali smo najbolju moguću nameru. Oseća se neki strah kod momaka, da li od poraza, odgovornosti, saznanja da nema dovoljno kvaliteta kao njegov saigrač. Jako puno pričamo na tu temu i moj stav je uvek da daju sve od sebe. To ide sve uz stvari koje radimo, a budite sigurni da radimo 200 odsto", dodao je on.



Srbija sutra od 20.30, u poslednjem kolu, igra protiv Hrvatske.



"Mi predstavljamo svoju zemlju i moramo do kraja da igramo na najpošteniji mogući način. To je njihova obaveza kao reprezentativaca. U odnosu na protivnika biramo i igrače. Probaću da ih dignem da protiv Hrvatske odigramo najbolje što možemo", rekao je Peruničić.