Moćni smo! Srbija razoružala Francuze u Zrenjaninu!

Odlično je igrala danas reprezentacija Srbije.



Toni Đerona je napravio pomak u odnosu na prethodnu godinu, naš podmlađeni tim je igrao odlično i na kraju savladao reprezentaciju Francuske u Kristalnoj dvorani u Zrenjaninu rezultatom 27:24 u okviru kvalifikacija za EP 2022. godine.



Od samog početka je bilo neizvesno, rezultat se lomio do 7:7 nakon čega smo prvi put poveli, vezali smo tri gola za 9:7 i kasnije održavali tu prednost.



Na samom kraju prvog poluvremena izabranici Tonija Đerone su poveli sa 14:11.



Francuzi su se držali u igri, a naša reprezentacija je odolevala i onda furiozno krenula u završnicu.



Kada je mladi Dodić koji ima samo 17 godina pogodio, cela naša klupa je skočila i Srbija je vodila sa 23:20, a već u narednom napadu sjajni Milosavljev je odbranio udarac na 9 minuta do kraja utakmice.



Srbija je pogodila i 24. put preko sjajnog Kukića koji je briljirao u finišu, prvi put smo imali 4 gola prednosti i Francuzi su morali da naprave čudo do kraja utakmice.



Radivojević je pogodio preko celog terena za 25:20, a tačku na sve nade Francuza stavili su Đokić i Marsenić za 26:21 na manje od 4 minuta do kraja.







Francuzi su se vratili na 26:24 na minut do kraja, ali je to bilo sve od njih za danas.





Pobeda nad velikanima evropskog i svetskog rukometa, imajte u vidu da su čak devetorica Francuza igrala završni turnir EHF Lige šampiona!



Kukić 6 golova, Marsenić je dodao 5, a Milosavljev je bio odličan sa 9 odbrana.