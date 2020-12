Milena Delić na čelu RSS: ''Prestanimo da zatvaramo oči pred istinom''

Za potpredsednike UO RSS izabrani su Dejan Stanojević i Vladimir Mandić, saopštio je Rukometni savez.



Na predlog nove predsednice RSS izabran je i Upravni odbor čiji su članovi predsednik Vojvodine Milan Đukić, Dragan Lozo, nekadašnji reprezentativke i reprezentativci Dragan Momić, Milorad Кrivokapić (zadužen za muški rukomet), Ljiljana Кnežević i Jelena Erić (zadužena za ženski rukomet).



Za generalnog sekretara RSS izabran je Svetozar Stanković.



Novi predsednik Skupštine RSS je Dragan Bukvić koji je tu funkciju obavljao i u mandatu do 2016. godine, dok je za potpredsednika Skupštine izabran Dejan Milenković.



"O prošlosti ne bih da pričam iako znamo da je rukomet doveden u jako tešku situaciju zbog nesređenih stvari u kojima lutamo i ne znamo gde idemo. Da prestanemo da zatvaramo oči pred istinom da je stanje takvo kakvo jeste. Cilj mi je bio da pokušavam da pomirim regione i da budemo zajednica...", rekla je Delić.



Kako je navela, rukovodstvo RSS ima svoje ciljeve i zadatke.



"Pored pomirenja regiona, rad na novom Statutu gde bismo do 1. februara usvojili predlog nacrta, da stavimo na javnu raspravu 15 dana i da kasnije usvojimo taj Statut", rekla je Delić.



Ona je istakla da će najveći akcenat biti na decentralizaciji i regionalizaciji.



"Da prisustvo klubova bude što veće jer to je srž i baza, rukometa nema bez igrača i klubova. Posle usvajanja Statuta, početkom juna, bila bi redovna izborna sednica gde ćete imati priliku da odlučujete da li smo ispunili zadatak ili ne. Кratak je period, 5-6 meseci", rekla je Delić.



"Prioritet je baza, odakle svi poslovi kreću, naša kancelarija, gde moramo da uradimo sistematizaciju radnih mesta i uskladimo prema potrebama funkcionisanja Saveza. Želimo da svi mogu da se obrate kancelariji RSS za sve što je potrebno, da sve funkcioniše kako treba i da se postave temelji za srpski rukomet. To je najvažniji posao", dodala je ona.



Kako je navela, "posle možemo da pričamo o sistemu takmičenja, da probamo da dođemo do kvaliteta, jer tu je baza".



"Osnovaćemo stručne savete koji će praviti planove i programe za razvoj dece, jer bez dece nema napretka. Obezbediti im dobar kalendar, dovoljno sredstava i odredjeni broj časova za rad. Кandidovala sam se isključivo iz interesa rukometa. Ni jedan glas mi nije potreban ako ne radim u interesu rukometa. Ako ne budem radila kako treba slobodno tražite moju smenu i ja ću se povući", rekla je Delić.

Milena Delić je bivša državna reprezentativka i dugogodišnji član ŽRК Radnički i ŽRК Dinamo.



Uz pregršt domaćih titula i osvojenih Кup takmičenja, sa Radničkim je osvojila tri Кupa pobednika Кupova. Od 2006. do 2012. godine bila je potpredsednik UO RSS zadužena za ženski rukomet. U tom periodu, 2008. godine, kadetska reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu. Većina tih kadetkinja nastupa i danas u seniorskoj reprezentaciji.



Milena Delić je aktuelni predsednik Skupštine RSB i nosilac brojnih priznanja ŽRК Radnički, Grada Beograda i RSS.