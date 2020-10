Lekić o šansama rukometašica: "Olimpijske igre kruna karijere"

Reprezentacija se okupila posle više od devet meseci, a Srbiju očekuju Evropsko prvenstvo u decembru, kao i kvalifikacije za Olimpijske igre u Tokiju.



"S obzirom da sam propustila poslednje prvenstvo u Japanu, mnogo mi je značilo, kao i svima nama. Reprezentacija nije bila na okupu devet i više meseci. Ovo je jedna velika radost, jer smo svesne da je došla naša odlučujuća godina ili sezona od koje očekujemo najviše. Samo to neko razmišljanje donosi motivaciju, želju i volju za treningom", rekla je Andrea Lekić za sajt RSS.



Najiskusnija reprezentativka istakla je u Staroj Pazovi odrađen priličan broj treninga, kao i da je akcenat bio na napadu.



"Nismo bile kompletne u potpunosti, a meni je lično značilo da se podsetim stvari koje su one radile na SP u Japanu. Reprezentacija je igrala jako lep napad u Japanu, to krasi ovaj tim. Naš povratak u odbranu je jedan od primarnih zadataka u narednom periodu protiv reprezentacija koje forsiraju brz centar, a napad treba da ostane takav kao što je i bio, lep, raznovrstan. Dodali smo neke nove stvari", navela je Lekićeva.



Evropsko prevenstvo počinje 3. decembra, a Srbija u Trondhajmu igra u grupi sa Mađarskom, Holandijom i Hrvatskom.



"Ne znam ko je taj koji može da da neku prognozu. Kod mene u klubu 90 odsto ekipe je bilo bolesno, nismo imale pet treninga zajedno, propustile smo ceo pripremni period. Ne postoji nikakav pritisak od strane kluba, jer u ovom trenutku to nije realno. Zadovoljna sam žrebom što se tiče EP", rekla je rukometašica koja igra na poziciji srednjeg beka.



"Holandija dolazi bez povređene Polman, Mađarice su nam glavne rivalke u kvalifikacijama za Tokio. Posle šest meseci prava forma ce doći u decembru. Tada ćemo imati adekvatan broj utakmica i treninga kako bi se fizički dovele u stanje da se to EP igra na visokom nivou", kaže Lekićeva.



"Znate svi kakva je pauza bila. Strah me je velikog broja povreda, svaki dan dođe neka vest, a jedino što je bitno da budemo zdrave na EP. Kvalifikacije za OI su pik naših karijera. Jedina želja mi je da ostanemo zdrave i dočekamo taj turnir spremne. Svaka igraciča nam je izuzetno bitna", zaključila je Lekićeva.