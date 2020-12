F4 Lige šampione u "balonu"

Zdravstveni protokol koji je uspostavila Evropska rukometna federacija (EHF) omogućava održavanje takmičenja, dok Nemačka od srede ulazi u zatvaranje do 10. januara što je mera borbe protiv pandemije koja je, po lideru Bavarske Markusu Zederu, "van kontrole"., rekao je predsednik EHF-a Mihael Viderer.Svi članovi PSŽ-a, Barselone, Vestprema i Kila testiraće se prvi put pre Božića, a potom dan pred polazak. Nova serija testiranja biće sprovedena po njihovom dolasku u Keln, a u "balon" će moći da uđu samo sa negativnim testom.EHF tako primenjuje protokol koji je na snazi na Evropskom prvenstvu za rukometašice u Danskoj gde su do sada zabeležena samo tri pozitivna testa (jedan u reprezentaciji Rumunije, dva u srpskom timu) i to pre ulaska u "balon".Polufinalni mečevi rukometne Lige šampiona u kojima se sastaju PSŽ i Barselona, odnosno Vestprem i Kil na programu su 28. decembra, dok će se dan kasnije igrati utakmica za treće mesto i finale.