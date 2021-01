Đerona pred Francusku očekuje "najbolje lice" Srbije

Selektor rukometne reprezentacije Srbije Toni Đerona rekao je danas, pred meč protiv Francuske, da je to pravi protivnik da njegov tim vidi gde je u ovom trenutku.







"Odlična trenažna nedelja je iza nas. Momci su bili jako vredni i posvećeni. Radili smo na pripremi onoga što želimo da prikažemo u utakmicama sa Francuskom i Grčkom. Stručni štab je zadovoljan onim što su momci uradili i probaćemo da pokažemo najbolje lice u utakmici sa Francuzima", rekao je Đerona, prenosi Rukometni savez Srbije.



Rukometna reprezentacija Srbije sutra u Zrenjaninu igra svoj prvi meč pod vodjstvom Tonija Đerone, a protivnik će biti Francuska na početku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2022. koje će se održati u Madjarskoj i Slovačkoj.



"Imamo 19 igrača koji konkurišu za sastav. Morali smo da radimo brzo i rešavamo neke stvari u hodu. Кo god da udje u ovu grupu može da je pojača tako da je to dobro za nas. Tek smo krenuli, ovo je prvi korak. Sa više vremena i igrača u sastavu sve će biti još bolje", rekao je Đerona.



Igrači su se, po rečima selektora, dobro adaptirali na sistem.



"Mnogi od njih su radili sa španskim trenerima, neki ih imaju u svojim klubovima trenutno. Par njih su posle prvog treninga shvatili kako ćemo raditi, s obzirom da poznaju sistem koji želimo da uspostavimo", rekao je Đerona.



Francuska u zrenjaninsku "Кristalnu dvoranu" stiže s novim selektorom Gijomom Žilom i u najjačem sastavu, u sklopu završnih priprema za Svetsko prvenstvo koje 13. januara počinje u Egiptu.



"Uradio bih isto da sam na njegovom mestu. Ima dve utakmice pred odlazak na Svetsko prvenstvo i normalno je da želi da isproba sastav koji će putovati u Egipat. Pokazali su na ovaj način respekt prema reprezentaciji Srbije", rekao je Đerona.



"Utakmice sa Francuskom moramo iskoristiti da se prikažemo u što boljem svetlu, ali i da dobijemo informaciju gde smo u ovom trenutku. To možete da saznate samo ako igrate sa najboljima", istakao je selektor Srbije.



Golman Dejan Milosavljev je naveo da mu je žao što nacionalni tim nije u punom sastavu, što svi igrači nisu mogli da dodju.



"Na treninzima je sve super i nadam se da ćemo to pokazati na utakmicama koje su ispred nas. Nadam se da ćemo igrati maksimalno i pružiti što bolje partije protiv Francuske i Grčke. Svi smo prezadovoljni radom, potrebne su neke dobre pripreme da bismo to upoznali. Malo je vremena, ali momci idu na trening sa osmehom i vraćaju se, što je dobar znak", rekao je Milosavljev.



"I za nas i za Francusku su ovo jako bitne utakmice na startu kvalifikacija. Drago mi je što nas nisu potcenili, što nas poštuju. Verujem da će to biti dobra utakmica, da ćemo pružiti maksimum i da će ljudi uživati", dodao je on.



Utakmica Srbija - Francuska igra se sutra od 17.00 u Zrenjaninu.



Srbija i Francuska će potom 9. janura odmeriti snage u Kreteju, dok će izabranici Tonija Đerone četiri dana kasnije dočekati Grčku, takodje u Zrenjaninu.