Đerona objavio spisak za kvalifikacije, bez nekoliko važnih igrača

Selektor muške reprezentacije Srbije Toni Djerona objavio je danas spisak igrača za utakmice sa Francuskom i Grčkom u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2022. godine.



Kako je saopštio Rukometni savez, na spisku su golmani: Todor Jandrić, Vladimir Cupara, Dejan Milosavljev i Milan Bomaštar.



Leva krila: Mladen Šotić, Miloš Grozdanić.



Pivoti: Mijajlo Marsenić, Živan Pešić, Ivan Popović, Vuk Milenković.



Desna krila: Vukašin Vorkapić, Bogdan Radivojević.



Bekovi: Milan Vukovljak, Ilija Abutović, Stefan Dodić, Petar Djordjić, Lazar Кukić, Stefan Petrić, Aleksa Кolaković, Nemanja Obradović, Petar Nenadić, Milan Milić, Miloš Orbović, Jovica Nikolić.





Okupljanje je planirano u tri faze, u odnosu na to kada igrači završavaju sa klupskim obavezama.







Prva faza počinje 27. decembra, a baza ekipe je Sportski centar Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.







Selektor Srbije rekao je da iz porodičnih razloga na okupljanju neće biti Nemanje Zelenovića, braće Ilić i Marka Vujina.





"Imamo razumevanja za to. Iz tog razloga napravićemo širu grupu igrača, da imamo razne opcije, a i vidimo neke mlade igrače poput Dodića, Petrića, Popovića koji igra dobro u Čurgu. Ideja je da se kompletiramo posle Nove godine dolaskom igrača iz Vesprema koji će učestvovati na 'fajnal foru' Lige šampiona i izaberemo 18 igrača za utakmice sa Francuskom i Grčkom", rekao je Đerona."U dogovoru sa doktorom još razmišljamo kako omogućiti igračima da vide porodice tokom praznika. Videćemo da li je to izvodljivo. Bitno je da budemo zajedno, ovo će biti naša prva akcija i verujte, jedva čekam da radim sa igračima na treningu. Duži vremenski period razgovaramo, gledamo video materijale, ali teren je nešto drugo. Nadam se da ćemo prvi trening imati 28. decembra", dodao je on.



Rukometaši Srbije će 5. januara u Zrenjaninu igrati protiv Francuske, a četiri dana kasnije protiv istog protivnika na gostujućem terenu u Kreteju. Srbija će 13. januara u Zrenjaninu dočekati Grčku.



"Francuska ima sličnih problema. Iz tih razloga oformili su širu grupu igrača, ubacili neke mladje, biće ih 23, 24. Imaju mnogo igrača na F4 Lige šampiona tako da će se i oni kasnije kompletirati. Кada igraš protiv Francuske nebitno je ko je na terenu nasuprot tebe, jer znaš da je to ozbiljna, super kvalitetna ekipa. I tamo će ova akcija biti prvi posao za novog selektora Žila", naveo je Đerona.



"Gledali smo njihove mečeve sa prošlog Evropskog prvenstva, a i poznajemo igrače koji igraju u tamošnjoj ligi. Igraju jako u odbrani i trče puno. Grci su već dve nedelje u kampu, gde im samo fale igrači koji igraju u inostranstvu. Očekuje nas teška utakmica. Oni uvek igraju na 100 odsto. Nadam se da ćemo januarsku akciju zaključiti sa nekim bodovima koji će nam trasirati put ka Evropskom prvenstvu", dodao je on.