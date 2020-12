Danski novinar okrenuo ploču, govorio kako voli Kristinu

Bent Nigard, danski novinar je još u petak rekao, kada je saznao da naša reprezentacija ima jednu zaraženu rukometašicu, da Srbiju treba suspendovati, da se zaraza širi i da je to jedina opcija, a odgovorila mu je Kristina Liščević, srpska rukometašica koja se pojavila na danskoj nacionalnoj televiziji nakon meča sa Holandijom koju je naša reprezentacija rešila u svoju korist.



"Kiki" mu je stavila do znanja da Srbija ne vara kada je zdravlje u pitanju i zahvalila se Bentu koji je njoj, ali i ostalim reprezentativkama dao motiv za meč protiv Holandije.



Sada je Nigard spustio loptu.



"Stvarno ništa nisam mislio protiv Srbije, govorio sam isključivo o zdravlju. Ja samo želim da se rukomet, koji svi toliko volimo, igra u bezbednim uslovima i svima se pruži šansa", rekao je Danac Nigard.



Potom je istakao i da voli Kristinu Liščević.



"Stvarno volim Kristinu Liščević. Pratio sam je dok je igrala u prvenstvu Danske, a jako me impresionirala na Svetskom prvenstvu u Japanu, kada je pobeđena Danska. A isto toliko volim Srbiju", istakao je on.