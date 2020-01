Crnogorci naneli bol Peruničiću: ''Ako mene boli glava, onda sigurno boli i moje igrače''

"Obe ekipe su želele pobedu, mogla je pobeda da ode i na našu stranu, ali na kraju je prevagu odneo golman (Nebojša) Simić. Кada je bilo odlučujuće on je branio, iako smo i mi imali dobrog golmana večeras. Ja poraze doživljavam na poseban način. Sve što radim dajem celog sebe, poraz mora da zaboli, da bi sledeću morao da igraš još bolju. Ovaj me je poraz zaboleo jer je ovo bila utakmica da li idemo kući ili dalje", rekao je Peruničić, preneo je sajt Rukometnog saveza.



Srbija je pretrpela dva poraza, a Crna Gora je ovom pobedom zadržala šansu za ostanak na takmičenju.



"Ne volim da kukam, ali nedostajao nam je (Stefan) Vujić. Nisam kukao ni prošle godine kada smo ostali bez (Nemanje) Zelenovića. Momci su se istrošili u odbrani, bilo je žestoko", dodao je srpski selektor.



On je čestitao na pobedi ekipi Crne Gore i selektoru Zoranu Roganoviću.



"Ako mene boli glava, onda sigurno boli i moje igrače. Jako zahtevna utakmica na psihološkom i fizičkom planu. Bila je žestoka borba, čitav meč u egalu. I pored svog naboja obe ekipe, bilo je sve korektno sa obe strane. Uživanje za publiku, momački su igrali. Pali smo opet u koncentraciji, jer smo imali otvorene zicere. Tibor (Ivanišević) nije održao kontinuitet do kraja, a Simić je proradio", rekao je Peruničić.



Rukometaši Srbije će u ponedeljak od 20.30 igrati protiv Hrvatske, u poslednjoj utakmici na turniru.