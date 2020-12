Ceca Kitić je mnogo razočarana, nije mogla da veruje šta se dešavalo protiv Hrvatske...

Nažalost, Evropsko prvenstvo je za srpske rukometašice juče završeno, a presudio je poraz od Hrvatske (25:24), uz pobedu Holandije nad Mađarskom (28:24).







Naša najbolja rukometašica svih vremena Svetlana Kitić jutros je u Jutarnjem programu RTS komentarisala sinoćnji meč i kao i mnogi od nas bila je u neverici jer naš tim u drugom poluvremenu nikako nije mogao da nađe put do proti vničkog gola.





''Ja mislim da smo mi same sebe pobedile. Činilo se da Hrvaticama gori, da njima treba pobeda, a ne nama. Neka me izvini stručni štab i igračice, ali čini mi se da su nekako kukavički igrale. Da tu nisam videla neku volju, žar. Jedanaest minuta nismo dali gol, nijedan šut izvana. Hrvatice, za razliku od nas, odbranu su igrale fenomenalno."



"Puno tehničkih grešaka, promašenih sedmeraca. Očekivala sam da će da proradi naš inat, međutim, ništa od toga. Potpuno sam razočarana, u odnosu na prvu utakmicu koju sam gledala, protiv Holandije, gde su me oduševile'', istakla je Kitić.





Iako su naše rukometašice prede šampionat bile u karantinu zbog koronavirusa, iako je u prvom kolu povređena Andrea Lekić, sve to Kitićeva ne vidi kao razloge za opravdanje.





“Imale su iste uslove kao ostale ekipe. Možda je falila Andrea Lekić, ali je Hrvatska zasluženo pobedila'', objašnjava Ceca Kitić.



