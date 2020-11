Andrea Lekić optimista pred EP, šta da očekujemo od Srbije?

Srpska rukometašica Andrea Lekić rekla je danas da se nada da će sve reprezentativke dobiti negativne testove na korona virus i da će Srbija u Dansku otputovati u najjačem u punom sastavu.



"Privodimo polako pripreme kraju. Prošlo je onako kako smo očekivali, bilo je dosta naporno ali i kvalitetno. Ostaje još taj test... Nadam se da će rezultati negativni i da ćemo otiću u punom sastavu", rekla je Lekić, prenosi Rukometni savez Srbije.



Ženska rukometna reprezentacija Srbije sutra putuje u Dansku gde će se od 3. do 20. decembra igrati Evropsko prvenstvo.



Rukometašice Srbije prvu utakmicu igraju protiv Holandije u petak od 20.30.



Lekić je istakla da u trenutnoj situaciji niko ne može da da jasnu prognozu za ovo Evropsko prvenstvo.



"Mislim da imamo jako lepe šanse za dobar rezultat, sve zavisi kako otvorimo grupu i pre svega da li ćemo, a nadam se da ćemo biti zdrave", rekla je Lekić.



Pored Srbije i Holandije u Grupi C, koja će se igrati u Koldingu, još su i Madjarska i Hrvatska. Plasman u narednu fazu ostvariće tri najbolje plasirane ekipe.



"Radujem se što smo u mogućnosti da igramo ovakve utakmice. S druge strane, treba to izdržati. Vrlo je specifična situacija, neće nam biti dozvoljeno mnogo toga na šta smo navikli, neće biti publike... Reprezentacija koja se najbolje bude snašla u celom sistemu koji nas očekuje tamo, ostvariće najbolji rezultat", zaključila je Lekić.



