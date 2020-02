Ameri ismevali rukomet, Lebron bi osvojio zlato na OI - Dončić i Karabatić odgovorili!

Žao nam je što smo ih stavili u istu rečenicu, jer ne pripadaju jedno drugome. Ligu nemaju, najveći uspeh za tako veliku zemlju bio je 15. mesto na Svetskom prvenstvu 1964. godine.



O tome koliko ih ne interesuje rukomet govorili su i na ESPN televiziji, toliko da su ga ismevali.



Džej Katler, nekadašnji NFL igrač je rekao da je "čuo za taj rukomet" i da nije težak sport.



"Čuo sam da se taj rukomet igra na Olimpijskim igrama i mislim da bih bio dobar u tom sportu. Igra se s malom loptom kojom se okolo dodaješ i onda je baciš u gol. To je kao dvoranski fudbal, osim što se igra rukama", objašnjavao je on pravila.



Nadovezao se voditelj.



"Koliko tamo igrača igra, osam, zar ne? Ja mislim da biste ti, Lebron i Patrik Mahoums (kvoterbek) sami protiv bilo kojih osam igrača iz drugih zemalja osvojili zlato", rekao je voditelj.



"Mislim, pogledajte taj sport. Svi timovi stavljaju neke stare tipove koji na pamet dižu ruke kad lopta ide prema njima. Nekad ih pogodi, nekad ne", završio je Katler.



Odgovori su stigli od Luke Dončića i Nikole Karabatića, prvi je rekao da ljudi nemaju pojma koliko je to težak sport, dok je Karabatić obećao svoju zlatnu medalju sa OI ukoliko ih Amerikanci pobede u pomenutom sastavu.



Amerikanci i rukomet?Zaista bismo voleli da vidimo takvu utakmicu...