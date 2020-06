Zabava ili odgovornost? Nema dileme, u Admiral Atriumu i jedno i drugo!

Brend AdmiralClub je dobio još jedan svoj premium objekat, koji je u četvrtak otvoren u Beogradu.



Svetski poznata kompanija je na način prikladan situaciji, u društvu gostiju, prijatelja i javnih ličnosti predstavila velelepni objekat Admiral Atrium. Klub, koji donosi ono najbolje iz ponude igara na sreću prostire se na preko 500 m2, ima čak 77 mesta za igranje, nudi napredne tehnologije i do sada neviđenu zabavu na ovim prostorima.



Posetiocima je predstavljen širok spektar sadržaja, mogućnosti koje pruža klub, poput Laundža, što je još jedan iskorak u konceptu ponude ekskluzivnih objekata Admiral Cluba.



Najmoderniji aparati nude nezamislive mogućnosti i užitak igre kakav do sada nije postojao u Srbiji. Pored standardne ponude džek potova, gosti mogu da osvoje i mnoštvo dodatnih linkovanih džek-potova. Za naše verne goste osmišljeni su programi lojalnosti kroz prikupljanje promo bonusa.

















Kompanija se potrudila da ode korak dalje u širenju lanca svojih premium klubova. Prvi i najveći objekat u regiji otvoren je pre dve godine u Japanskoj 3 na Novom Beogradu kada je postavio nove standarde među slot igrama I sadržajima na Balkanu. Kao i svi Admiral klubovi, i ovaj nudi džek-pot iz snova, 15 miliona dinara.













Otvaranje je održano u specifičnoj atmosferi, akcenat je bio na trenutku u kome živimo, odnosno borbi protiv pandemije koja i dalje traje. Nećemo ga nazivati "bal pod maskama", ali ovo je bio obavezni deo stajlinga gostiju. AdmiralClub i AdmiralBet se od početka, uz pomoć državi i društvenoj zajednici, kroz donacije od preko 150 000 evra za kupovinu medicinske opreme, ponašaju odgovorno u skladu sa preporukama.















Otvaranje novog lokala je bilo prilika da kompanija ponovo istakne važnost pridržavanja mera zaštite kako bi se sprečilo širenje virusa. U tu svrhu, naziv akcije “Safe way to play” je podrazumevao dezo barijere, dezinfekciju, deljenje ilustrativnih maski za posetioce.















Atmosferu je tokom večeri zagrejao "Amadeus Bend", bili su žestoki, kao i uvek, ali, kako rekosmo, sve je bilo u duhu osnovne poruke, igrajte sigurno i štitite i sebe I druge.











U novom Admiral Atriumu rizik će biti sveden na minimum, upravo zbog velikog prostora i strogog pridržavanja preporuka o socijalnoj distanci.















No, to vas neće sprečiti da uživate u zabavi, kao i mi u četvrtak uveče.



Tim motom se vodio i Admiral prilikom otvaranja novog Atriuma koji će raditi svakog dana od 10:00 do 04:00, uz obezbeđen parking za goste.















"Iskreno, nikada nisam videla ovako nešto na Balkanu, standardi Admirala su očigledno visoki. Bila sam u Atriumu na Novom Beogradu, premium klubovi nude potpuno drugačiji, jedinstveni osećaj zabave. Dođite, zabavljajte se, ali, najvažnije, što smo činili i mi večeras, vodite računa o svom, i zdravlju drugih", rekla nam je glumica Ivana Dudić.





Na kraju, domaćini iz AdmiralCluba su nam poželeli dobru sreću, ali što je važnije i dobro zdravlje!