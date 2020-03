Admiral - Zaposleni ne brinu, radna mesta sigurna!

Za sve ove godine, kompanija Admiral je na razne načine učestvovala u dobrotvornim akcijama, gradila svoj brendove, AdmiralClub i



Mi smo već u budućnosti, a slogan kojim se vodi AdmiralClub „Dotaknite budućnost“ gleda napred. Činimo sve kako bismo ubrzali vreme i na taj način pomogli svetu, koji se, svedoci smo, suočava sa velikim iskušenjima.



Rešeni smo da budemo zajedno, u dobru, kao i u zlu, poput prave porodice.



Podsećamo da imamo oko 1300 zaposlenih, da je svoju sudbinu za kompaniju vezalo oko 5000 ljudi i sigurno je da ih nećemo izneveriti.



Njihova sudbina neće biti dovedena u pitanje, kao ni njihova bezbednost.



Sledeći preporuke države i medicinske struke, rizik za zaposlene, ali i naše klijente smo ne samo smanjili, već izbrisali, kada je posao u pitanju. Naime, sva uplatna mesta i klubovi su zatvoreni, i to će trajati sve do pobede protiv opakog virusa. Nismo želeli da radimo skraćeno, da rizikujemo živote ljudi, svi koji žele da se klade mogu to da urade na mnogo bezbedniji način, „onlajn“.



Time ćemo se uključiti u jedinstveni front i poslati još jednom poruku, kao i prethodnih nedelja, da ostanemo svi zajedno kod kuće, da pokažemo solidarnost i empatiju prema najugroženijima.





















Slogan kompanije „Više od igre“, sada upućuje i na to, da je u ovom trenutku ulog veći, naše zdravlje i budućnost svih nas.



Nismo ostali na tome, kompanija je uplatila 10 miliona dinara, donaciju državi u borbi protiv korona virusa.



Obećavamo da je ovo samo početak, Admiral će, budite sigurni, dati svoj puni doprinos u zajedničkoj pobedi nad pandemijom.



Ponovimo, vreme je solidarnosti i zajedništva, borimo se u sadašnjosti i gledamo u budućnost, to je jedini način.



